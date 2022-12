Kimberly Reyes recibió muchos halagos por su último video en redes, lució muy sensual

La actriz e influenciadora Kimberly Reyes es una de las más cotizadas en redes sociales. Esto se debe a que la barranquillera acumula cuatro millones de seguidores en Instagram, los cuales suelen compartir sus publicaciones y las convierten en un contenido tendencia.

Precisamente, una vez más, la recordada ‘Diabla’ de una de las temporadas de la exitosa saga El final del paraíso, dejó a más de uno con la boca abierta luego de modelar un vestido dorado con varios escotes.

No hay día que la famosa colombiana no deje de figurar en los escenarios de interacción social; de hecho, gran parte de los cibernautas que la siguen destacan su belleza y talento. Asimismo, cabe recalcar que entre sus proyectos más recientes figura el formato de competencias que está en HBO Max, El gran pastelero: Bake off Celebrity Colombia.

En ese sentido, las múltiples labores que tiene Reyes han hecho que resalte sin ningún problema en las plataformas, tal como lo hacen sus colegas Carmen Villalobos, Lina Tejeiro o Jessica Cediel.

La influencia de la barranquillera, quien también crea contenido, la han mostrado interesada por productos de maquillaje y ropa. Respecto a las prendas de vestir, la celebridad cautivó con su más reciente outfit brillante, como si pareciera de oro.

“Shine bright baby ⚡️✌🏻”, que significa “brilla bebé” en español, escribió Kimberly Reyes como pie de foto de un video que capturó la atención de los usuarios digitales.

En la pieza audiovisual figura la colombiana con un vestido dorado, destapado en toda la espalda y con escote en el busto. Además, la mujer realizó varios movimientos sensuales que descrestaron en redes.

Como era de esperarse, la artista ya acumula miles de ‘Me gusta’ en Instagram y comentarios, la mayoría de ellos halagos para Kimberly.

“¿No te duele la espalda? Por cargar con el peso de tener el mejor estilo de internet 😻”; “Eres una diosa y me muero por ti”; “Dios la esculpió a mano”; “Si antes brillaba como las luces que se prenden en estas épocas de fiestas, ahora más. Ella con todo brilla 🙌”; “Yo voy a tener que dejar de seguirte no puedo con tanta belleza”, se lee en la mencionada plataforma de interacción social.

A continuación, el video por el que Kimberly Reyes es admirada en redes:

Atravesó duro momento familiar

Días atrás, Kimberly Reyes se mostró ausente de los escenarios virtuales, por lo que algunos de sus seguidores se preocuparon por ella e indagaron qué era lo que ocurría. Ante la ola de interrogantes que surgieron en sus cuentas oficiales, la actriz decidió abrir la puerta para responder preguntas y aclarar las situaciones.

“Has estado un poco perdida, ¿cómo has estado? PD: Te admiro”, escribió un seguidor, seguido de otros mensajes muy similares en esta dinámica: “¿Cómo estás? No te he visto en historias en estos días. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien?”.

Según se vio en historias de Instagram, Kimberly Reyes publicó un pequeño clip en el que se observó a su papá recostado en una cama de hospital, mientras recibía atención médica. La actriz le estaba consintiendo la cabeza, cuidándolo y depositando toda su atención en él.

La barranquillera explicó que se había ausentado porque a su progenitor lo operaron del corazón, llegando a pasar algunos días y horas angustiantes por la salud de él.

“Mi papito fue operado del corazón ayer. Han sido semanas superestresantes, pero por el momento ya está mejor y ando acompañándolo, pechichándolo estos días. Gracias por preguntar”, escribió en el post, donde también subió una pequeña foto de su papá, recuperándose.