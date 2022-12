Manuela Gómez confesó que le gusta alguien del medio: “es conocido, pero no me para bolas”

Manuela Gómez Franco saltó al reconocimiento en redes sociales y los medios nacionales luego de participar en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, donde compartió con Sara Uribe, Edwin Garrido, Elianis Garrido y Mateo Ramírez. Poco a poco avanzó en las plataformas digitales, consolidándose como una empresaria de distintos productos, entre los que destacaron sus matizantes.

En medio del auge que tomó entre los usuarios de los escenarios digitales, la paisa captó la atención con diversos detalles de su vida sentimental, los amoríos que sostuvo y los ‘rollos’ emocionales en los que se vio involucrada. Pese a que esta puerta no suele abrirla y la mantiene en privado para evitar opiniones ajenas, Manuela Gómez da pistas sobre su situación amorosa.

Recientemente, la empresaria realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram en la que tocó diferentes temas de su vida íntima. En la actividad una persona quiso saber si ya tenía un nuevo amor, a lo que ella fue muy sincera y soltó una confesión inesperada.

“¿Tienes un nuevo amor?”, escribió el usuario en la casilla de interrogantes, buscando conocer si la paisa ya estaba emocionada con alguien.

Manuela Gómez reveló que no tenía ningún amor en este momento de su vida, pero sí se sentía atraída por una persona de los medios. La exprotagonista fue clara en que este personaje era conocido, pero prefería guardarse la identidad, ya que “no le paraba bolas” y no había ocurrido nada entre ellos.

“No, en este momento no tengo un nuevo amor. Me llama la atención alguien, del medio pa’ acabar de ajustar, conocido, (risas), pero pues no les puedo decir quién es porque no ve que no me para bolas, nada”, respondió la empresaria de productos capilares entre risas, mostrando la gracia que le causaba.

La empresaria e influencer comentó sobre la atracción que sentía por alguien conocido de los medios. - Foto: Captura de pantalla Instagram @manugomezfranco1

Es importante recordar que en noviembre la colombiana afirmó que estaba a gusto con su soltería, por lo se estaba disfrutando y estaba contenta con dejar su corazón de lado en los vínculos que generara con “pretendientes”.

“Necesita pegarse de la fama de las demás personas”: Manuela Gómez arremetió contra Yina Calderón por tema de Aida Victoria.

La tensión entre Aida Victoria y Yina Calderón motivó que la creadora de contenido, Manuela Gómez Franco, se manifestara a través de sus redes sociales. De hecho, pronunció un fuerte mensaje contra la DJ.

“Yo vuelvo y repito, puras patadas de ahogada. O sea, ella le va a tirar a todo el mundo porque necesita eso, necesita pegarse de la fama de las demás personas, lamentablemente. Esa es la pura verdad”, expresó Gómez.

“Le ha tocado a la Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Jesu, Aida, a mí y un montón que ni siquiera me he enterado de los chismes, pero para mí, puras patadas de ahogada. Lo sostengo ante quien sea. Necesita la fama de otras personas para poder brillar, necesita la luz de otras personas para poder brillar. Y uno en su interior tiene luz propia para poder brillar sin necesidad de nadie”, concluyó.

De su parte, Yina Calderón respondió a través de sus historias de Instagram luego de que un internauta tocara el tema en un espacio de preguntas y respuestas.

“Bebés, ¿les digo la verdad?, a mí esa mujer ya no me da ni rabia. Siento como pesar de ella, es una mujer muy sola, muy falta de amor (...). Es difícil ella. Ojalá encuentre un ser que la quiera, un hombre que la quiera, ojalá arregle la situación con sus papás y ya. A mí Manuela no me dan ganas ni de pelear porque no me va a dar, no me sirve”, manifestó Yina Calderón.