La creadora de contenido arremetió contra la empresaria de fajas por un particular video que hizo sobre su vida personal.

Aida Victoria le pegó fuerte ‘peinada’ a Yina Calderón por video que le hizo sobre sus ex: “Eres un estrago viviente”

Yina Calderón se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos años, debido a distintas situaciones que protagonizó en las plataformas digitales. La exprotagonista de Nuestra Tele 2013 se vio envuelta en peleas, controversias, videos subidos de tono, diferencias con su familia y constantes disputas con otros colegas de este medio.

Recientemente, la empresaria de fajas quedó en el centro de comentarios por un clip que subió a su cuenta de Instagram en el que hablaba de Aida Victoria Merlano y unas declaraciones que dio Westcol, en ese entonces pareja de la barranquillera, sobre la parte íntima de Yeferson Cossio. Estas palabras fueron noticia, al punto de que la influencer quiso comentar y lanzar comentarios inesperados sobre la que consideraba “su amiga”.

Estas opiniones no le entraron en gracia a Aida Victoria, por lo que arremetió contra Calderón y afirmó que no debía hablar sobre cosas de las que no tenía conocimiento. En un cruce de videos y contenidos, la exprotagonista volvió a tirarle a la hija de Aida Merlano, recordándole sus exparejas y las características que, supuestamente, tenían.

Como era de esperarse, la barranquillera no lo pensó dos veces y respondió a la empresaria por este collage ubicado en una hoja de ruta, asegurando que, mientras que ella intentaba burlarse con esta clase de ideas sobre su vida personal, lo único que tenía que hacer era ponerla en frente “ya que ella era el chiste”.

Aida Victoria mencionó las cirugías estéticas a las que se sometió Yina Calderón, puntualizando en que los médicos serían los personajes en un gráfico dedicado a su vida.

“Mientras tú tienes que hacer un videíto collage para hacer un chiste conmigo, a mí me bastaría únicamente con ponerte en frente porque eres un chiste que se cuenta solo. Un chiste triste, vacío y, sobre todo, solitario. Si nos sumamos a ese ejercicio de la hojita de ruta, yo creo que el equivalente a mis parejas, que cada uno ha dejado un estrago peor que el anterior, serían tus cirujanos”, afirmó en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram.

“La diferencia es que tú pones un emoji de cada cosita que ha pasado con cada persona, pero contigo no es necesario porque tú eres el estrago viviente. Nada más habría que verte para saber cuál ha sido el error de cada uno. Por otro lado, también habría que agregar a cada persona de la que te has colgado porque evidentemente necesitas sonar. A eso recurre una persona como tú, carente de talento, o bueno, una persona que su único talento ha sido atropellar su propia dignidad”, expresó.

Para finalizar, la barranquillera y creadora de contenido indicó que la exprotagonista ya tenía la respuesta de por qué siempre estaba sola, pues lo único que hacía con los demás era “colgarse” y buscar sonar. Merlano fue enfática en que había una desconexión entre lo que pensaba la huilense y lo que terminaba haciendo con el paso del tiempo.

“Creo que mejor te debiste quedar despachando fajas, pero cada quien toma sus decisiones y las asume. Empieza a asumir las tuyas, así en tu próxima borrachera, cuando te pongas a llorar y a preguntarte por qué estás tan sola, vas a recordar que es tu desconexión entre lo que piensas y en cómo actúas lo que hace que todo el mundo se aleje de ti. Feliz Navidad”, concluyó en el clip, donde se mostró desafiante y determinada.

Por el momento, Yina Calderón no contestó este contenido, dejando en el aire cómo será su pronunciamiento y cuál será la respuesta que dará.