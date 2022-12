La respuesta que recibió Aida Merlano por parte de Yina Calderón luego de ataque en redes

Una nueva polémica surgió entre las influenciadoras Yina Calderón y Aida Victoria Merlano, luego de que esta última fuera víctima de un falso rumor que difundió su novio, el streamer Westcol, haciendo referencia al exnovio de la barranquillera, el también creador de contenido Yeferson Cossio.

Ahora, Calderón quiso opinar al respecto y Merlano la puso en su lugar. Inicialmente, a través de un video dijo que, supuestamente, consideraba amiga a la influencer barranquillera y que hasta le caía “muy bien”.

Vale recordar que hace varios días comenzó a rondar en redes sociales el fragmento de una transmisión en Westcol, en la cual habla sobre una supuesta confesión que le había hecho Aída Victoria Merlano sobre Yeferson Cossio, al decirle que extraña al influenciador y, sobre todo, a una parte en específico de su cuerpo.

Sobre el hecho, Calderón no dudó en hablar y afirmar varias cosas, además, no ofreció disculpas después de hablar de una versión falsa que ella difundió y que no confirmó. La polémica fue fuerte, pues la misma Merlano, en tono de regaño, salió a aclarar que nada de lo que estaba circulando era cierto y que su novio había realizado el video creyendo que era broma.

Para Calderón eso es solo estrategia, pues dijo “show y estrategia... lo que hacemos todos, porque ella no lo saca de la cabeza (a Cossio), entonces lo nombra, lo nombra. Y el otro lo sabe, Westcol sabe que Aida está tragada de Cossio”.

Tras lo dicho por Calderón, la joven barranquillera de entrada le aclaró que ella jamás había hecho ese comentario al que hacía referencia su novio Westcol.

También le pidió a Calderón que no hablara tanta barbaridad y que no era posible que se atreviera a decir “eres mi amiga”.

Tras esto, Calderón salió a justificarse y contradijo a Merlano, pues la retó y le dijo que se aguantara porque ese tipo de contenidos es lo que paga en redes sociales. “No voy a agrandar la situación porque, aunque Aída diga que no, yo la considero mi amiga.

Sobre la misma línea, Calderón aseguró que ella solo está hablando sobre lo que sucede actualmente, y dijo que si ellos querían que no hablara de su vida, no la hicieran pública.

“¿Cuál fue la falla? Que en el programa tengo una sección donde hablamos de lo que está pasando, el que está ‘dando lora’, el que se metió, de este romance, el que hizo y que no hizo”, dijo en primer momento.

Lo que Calderón entiende como “el programa” es ella hablando sobre rumores y situaciones de otros influenciadores y famosos en sus redes sociales.

“Si ustedes quieren que en el programa no hable de la vida de ustedes, no la hagan pública… Si usted va a hacer todo lo de su vida pública, señor personaje público, aguántese que los medios de comunicación y de entretenimiento, hablen de usted”, continuó explicando.

Además, concluyó sentenciando que la relación de los influenciadores no duraría mucho tiempo.

“Lo de Aída, sí, hubo una confusión. El que dijo que ella había dicho que el p… de él (‘WestCol’) era más chiquito que el del otro (Cossio), fue el novio, aún peor. Pero ‘el que se acuesta con niños…’. Igual, traté de ser lo más objetiva de la vida, no voy a agrandar la situación, por ser Aída. Fuera otra, ‘me enciendo’. Esperaremos a ver en qué terminan estos dos ‘tortolitos’, ‘echen sus apuestas’ y digan. Los miraré diciendo: – Yo les dije, yo les dije-”, afirmó.