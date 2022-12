Ella es la prima de Shakira que también tiene su talento musical

Shakira es una de las artistas colombianas que más ha brillado en el mundo del espectáculo. Pero no es la única en su familia que se dedica a la música, hace unos meses sorprendió a sus seguidores al recomendar a uno de sus sobrinos, quien también está incursionando en el mundo las canciones, pero lo hace precisamente en el género urbano. Se trata de Shafik Mebarak, hijo de Robin Mebarak Otero, uno de los hermanos mayores de la cantante.

Pero parece que por las venas de los Mebarak corre el arte. Shakira tiene una prima que está dedicada a la música, se trata de Isa Mebarak; aunque para algunos su nombre no suene mucho, ella se hizo popular cuando su canción Cosa buena, hizo parte de la banda sonora de la serie Los caballeros las prefieren brutas. Por si fuera poco, con su tema Ni te vistas que no vas sonó en todas las emisoras del país y se convirtió casi que en un tema infaltable en una noche de vinos con las amigas.

Recientemente, la artista sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su videoclip del cover Noches de Cartagena. En su más reciente trabajo discográfico, la cantante busca exaltar el talento de varios artistas latinoamericanos.

Isa Mebarak ha lanzado ya varios álbumes de los que se desprendan temas como Ni te vistas que no vas, Ya tú no estás de moda, Los colores de tu amor, entre otros. Antes de reactivarse con la música estuvo un poco en stand by, pero ahora promete volver recargada para seguir consolidándose con una de las mejores cantautoras.

En las redes sociales ya se muestra mucho más activa, recientemente compartió un reel acompañado de unas palabras que emocionaron a más de uno. “¡Un homenaje a mis raíces, a mi tierra, a mis más profundos afectos! ¡Un homenaje a nuestro Caribe y a nuestros compositores! Canciones que hacen parte de nuestra historia como colombianos y latinoamericanos. Un brindis a nuestro talento y a la biodiversidad de lo nuestro”, fueron las palabras que publicó la artista.

Shakira le habría negado petición especial a Piqué; señalaron que fue “cruel” con el exfutbolista

A la espera de cómo será el proceso de mudanza y traslado de la familia, la prensa española puso el ojo en cada detalle que podría surgir sobre este acuerdo y los movimientos de ambas celebridades. Diferentes reporteros y periodistas apuntaron a que la barranquillera, en medio del impacto que causó esta ruptura amorosa, estaría tomando una radical actitud con el deportista y le habría negado una petición especial.

Según quedó registrado en Telecinco, Antonio Rossi, periodista español, dio declaraciones en El programa de Ana Rosa sobre la tensa relación que existiría entre Shakira y Piqué en medio de todo su proceso legal. Estas palabras respaldarían lo mencionado por Jordi Martin en el pasado sobre la nula comunicación entre la expareja, al punto de que se evitan a como dé lugar.

En los comentarios que dio el español en el formato, Gerard estaría muy “molesto” con la cantante pop porque ella no quiso ceder a una solicitud que le hizo con respecto a sus hijos y el viaje a Miami. Las palabras del comunicador se enfocaron en que la colombiana se cerró por completo a lo escrito en el documento y no tuvo flexibilidad con las fechas del viaje.

“Ella quiere estar instalada en Miami, Estados Unidos, el día 10 de enero, pero Piqué quería que fuese más flexible estos últimos días en España”, dijo el periodista en el medio.

Rossi aprovechó y aclaró que este lineamiento de las fechas y días del viaje estaba estipulado en el acuerdo firmado por ambos, por lo que el exdefensa del FC Barcelona, supuestamente, tenía expectativas con la posible respuesta positiva por parte de la artista. “Piqué pensaba que ella iba a ser un poco más tolerante, pero se está ajustando a lo firmado en el divorcio”, mencionó.

Ante lo dicho por el comunicador, Sandra Aladro, periodista que participó del mismo programa, apuntó que todas las condiciones y puntos se pusieron sobre la mesa, por lo que no era sorpresa para Piqué que su ex no aceptara peticiones especiales o deseos de último momento. La comunicadora puntualizó en que la “traicionada y afectada” era Shakira, por lo que estaría “siendo cruel” en medio de todo este cambio en sus vidas.

“Es la herida y la traicionada y, en ese sentido, ha puesto las condiciones sobre la mesa. En la ruptura con Piqué está siendo cruel”, dijo Aladro en el espacio.

Por el momento habrá que esperar cuál será el camino que tendrá la familia, teniendo en cuenta que desde el próximo año toda la situación se trasladará a Miami e iniciará un capítulo nuevo en sus vidas. Ninguno de los dos famosos se pronunció sobre esta información por ahora.