Piqué sí le fue infiel a Shakira, se conoce cuánto tiempo lleva el exfutbolista con Clara Chía

Siguen saliendo a la luz detalles sobre el nuevo romance entre Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía, quienes han sido blanco de críticas y rechazos por parte de fanáticos de Shakira, expareja del exfutbolista, y del que fue defensa del Barcelona hasta hace unas semanas, pues todo el embrollo amoroso ha hecho que la imagen del catalán se vaya al piso, dejándole un solo rótulo en primera plana: “infiel”.

La versión que todos los medios tenían sobre la relación de Clara Chía y Piqué era que se habían conocido hace un año y se había afianzado cuando el futbolista y la cantante decidieron dar por terminada la relación en medio de una crisis que no tenía solución, tal como lo revelaron medios internacionales, sin embargo, fuentes cercanas a Gerard dejaron claro que esto no es del todo cierto.

Se dice que Clara y Gerard se conocieron hace tres años, en el marco de la Copa Davis 2019, donde los dos españoles empezaron a hablar y a salir juntos. Uno de los lugares que los recibió en el inicio de su idilio de humor fue el Bar La traviesa, donde habrían iniciado su aventura amorosa y el resto ya es historia, pues el divorcio del exfutbolista con Shakira ha sido una de las noticias más cubiertas y seguidas de todo el 2022.

Estas nuevas declaraciones confirmaría que Piqué sí le fue infiel a Shakira durante más tiempo del que se consideraba, e incluso algunos afirman que fueron más de 50 las ocasiones en que el catalán se habría involucrado amorosa y sexualmente con otras mujeres, tal como lo dijo el periodista y paparazzi Jordi Martín al programa Lo sé todo del Canal Uno.

“Le ha fallado no solamente con Clara Chía, sino en infinidad de veces. Shakira se está enterando ahora de todo, desde que ha roto con Gerard, se está enterando de numerosas infidelidades. Una Bar Refaeli, año 2012; año 2016, su expareja Nuria Tomas; hace dos años con una chica en una discoteca de Barcelona… Yo te puedo decir que puede haber más de 50″, aseguró el comunicador español.

Este tipo de declaraciones y de información que va saliendo a la luz paulatinamente va dejando a Piqué en una posición mucho más deshonrosa, pues sigue siendo el villano en toda la historia y esto no solo ha calado entre los fanáticos de Shakira, quienes han cancelado a Gerard desde el momento uno de la ruptura con memes y adjudicándole las últimas canciones despechadas de la colombiana.

Los fanáticos del futbolista también están decepcionados con su ídolo, pues no solo le faltó el respeto a la que fue su mujer por 12 años y es la actual madre de sus dos hijos, Milan y Sasha, sino que futbolísticamente bajó su rendimiento, no brilló con el talento que lo hizo famoso una década atrás y toda esta situación hasta lo llevó a retirarse de forma definitiva del fútbol, una clara señal de que el defensa que conocieron y los enamoró ya no está.

Ahora, la que sí está resurgiendo como una ave fénix es la cantante Shakira, quien luego de mantenerse muy al margen de los medios con su divorcio y lanzar sus dos últimos éxitos Te felicito y Monotonía, ha acelerado su transición a su nueva vida con la firma de su divorcio definitivo, que le concedió la custodia permanente de sus dos hijos y con el que consolida su mudanza a Miami, donde ya compró una mansión con todas las comodidades pertinentes, además de estar lista para lanzar su próximo disco en cualquier momento y ahora está disfrutando de las jugosas ganancias que le ha traído ser la imagen oficial de la colección para las fiestas de Burberry.