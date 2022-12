“Piqué no respeta a nadie y es clasista”: periodista Jordi Martin habló de la expareja de Shakira

Shakira y Piqué sostuvieron una relación amorosa por 12 años, pero todo acabó oficialmente hace unos meses e incluso firmaron su separación al definir el futuro de sus dos hijos.

Mucho se ha hablado de ambos, pues aunque su relación se quiso llevar de manera íntima y privada, al ser personajes de la farándula mundial los ojos de la prensa han estado por muchos años sobre ellos. Es así como en las últimas horas el paparazi español Jordi Martin comentó cómo es Gerard Piqué como persona.

En entrevista exclusiva con Lo sé todo, comentó que Piqué “como persona es nefasta. Como padre es un 10″, por lo que afirmó que puede que con Clara Chía quiera tener hijos, pero también se atrevió a decir que era muy probable que su relación con la joven –10 años menor– “es algo pasajero”.

Sin embargo, aseveró que no se lleva nada bien con el catalán e incluso han llegado a los golpes: “No es que no respete mi trabajo, es que Gerard no respeta a nadie. Es una persona clasista, es una persona que te mira por encima del hombro”.

El periodista destacó que Shakira dejó su propia vida, su carrera musical en los Estados Unidos, por ir tras un hombre joven que le falló en más de 50 ocasiones, según lo enumeró en la entrevista, incluyendo las fechas, los lugares y los nombres de algunas jóvenes con las que la habría engañado. Por lo que afirmó que Dios le hizo un favor a la barranquillera, al separase del español.

La firma del divorcio

El pasado 1.° de diciembre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué ratificaron su divorcio ante un juzgado de Barcelona.

El primer paso lo habían dado el pasado 8 de noviembre cuando llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan. “Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad”, expresaron en un escueto comunicado Shakira y Gerard Piqué en aquel momento.

El acuerdo se dio tras 12 horas de agónica negociación en la casa de la colombiana, luego de su mediática separación en junio pasado.

“Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”, agregó el comunicado conjunto de la pareja.

Un pacto del que apenas ha trascendido algún detalle, además del hecho de que la cantante y sus hijos abandonarán Barcelona para instalarse del todo en Miami. Aunque la fecha exacta no está confirmada, la prensa española especula que será a principios de enero cuando dejen definitivamente España, tras lo cual el exfutbolista tendrá derecho a visitarlos 10 días cada mes.

Además, y para compensar los miles de kilómetros de distancia que habrá entre ellos a partir de ahora, Piqué disfrutará del 66 % del período vacacional de los pequeños, la principal exigencia del deportista para que finalmente cediera a las pretensiones de su ex de mudarse a Estados Unidos.

Este jueves Shakira y Gerard fueron citados en la Ciudad Judicial de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Un nuevo cara a cara entre la expareja. Cada uno entró por puertas distintas.

Así, mientras la cantante de Waka waka lo hizo acompañada por su hermano Tonino y sus abogados por la entrada trasera de los Juzgados de Familia, con actitud triunfalista, gafas de sol y un elegante total look negro, Piqué lo hizo por la puerta principal muy serio, con gorra y ropa deportiva.

Eso sí, ambos coincidieron en ignorar totalmente las preguntas de la multitud de medios de comunicación apostados en la Ciudad de la Justicia para captar el nuevo encuentro de la expareja, y, tal vez, el último antes de que Shakira se vaya con sus hijos a Miami.

Acerca de cómo ha sido el momento y la firma del acuerdo ante el juez, no se conocen detalles por el momento, ya que no estaba permitida la entrada de cámaras al Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 18, donde ambos elevaron a público su convenio de separación.

*Con información de Europa Press.