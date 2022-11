Piqué no se queda callado: habla de la ‘libertad’ que goza, tras lograr acuerdo con Shakira

Shakira y Gerard Piqué lograron finalmente llegar a un acuerdo común en cuanto a lo legal, tras su separación, pues pasaron cerca de 12 años juntos, relación de la que quedan dos hijos, Milan y Shasha, de nueve y siete años, respectivamente.

La prensa española reveló hace unos días información según la cual los niños no desean mudarse a Estados Unidos y alejarse no solo de su padre, sino de sus amigos. Sin embargo, el acuerdo dejó establecido que el viaje a Miami se produciría tras las fiestas de Año Nuevo. De esta manera vivirán la primera Navidad por separado de los niños y la expareja.

Luego de anunciar su retiro y llevarlo a cabo, el futbolista decidió no callar más, y hablar de todos los temas en medio de una charla que tuvo con Ibai, un youtuber español, en el que hablaron de todo un poco, como el fútbol, los proyectos futuros, la fiesta, entre otros.

En medio de la charla, el catalán fue cuestionado sobre si le gustaría ser presidente del equipo que tanto amó, ante lo que contestó que estaba dentro de las posibilidades, pero que ahora mismo no se veía en ello.

Mas, dijo también, ahora está disfrutando de “tener la libertad de no estar cada día entrenando y los fines de semana ocupados compartidos, me van a dejar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer”. Las declaraciones muchos las han tomado en referencia a la separación con la cantante barranquillera.

“Estoy libre 100 por 100, de que me despierto por la mañana y ¿qué hago?”, cuestionó con gran emoción y alegría, pues por su reacción dejó ver cuán atado se sentía en todos los ámbitos de su vida, tanto en el trabajo, como en lo personal.

Además, destacó que está libre y contestará las entrevistas, aprovechando que “ya no es de estar encasillado y tener que contestar lo que toca”.

“Tienes que ser y también parecer”, mencionó, mientras comentaba que a la gente le importa más su vida privada que el fútbol, “pero han de entender que los jugadores son personas”, recalcó, casi como reclamándole al público.

“Necesitamos ir a jugar fuera, cenar fuera, tener una vida social. El tema tabú de ‘los jugadores no pueden salir de fiesta’ es que todo tiene un balance en la vida, el que no sale de fiesta... ¡Mira lo mal, mira lo mal!”, expresó, señalando al español que le entrevistaba, mientras que él le dijo “a mí no me sale salir de fiesta”.

Por esto, el exjugador del Barcelona insistió en que “no hablo un día, no, pero si no sales de fiesta durante cinco años ¡hay algo oscuro!, tienes que irte a tomar un whisky. Todo en un extremo es malo”.

Ello, demostrando que a él le hace falta salir de rumba de vez en cuando y que no por eso debe ser señalado; sin embargo, las presentadoras del programa La mesa caliente de Telemundo, aseguraron que Piqué nunca dejó la rumba, sino que, por el contrario, los encargados de las discotecas y bares se encargaban de custodiarlo hasta las zonas privadas.

De otro lado, conforme registra el diario El Nacional.cat., Clara Chía “habría sido un puente fundamental” para que se llegue a un buen puerto en el proceso de negociación de la separación de Shakira y Piqué.

“La joven [Clara Chía] quiere que los dos [Shakira y Piqué] arreglen las cosas sin hacerse daño, y habría sido ella la que ha convencido al deportista para que se tranquilice y hable las cosas facilitando los deseos de la madre de sus hijos”, indicó el medio.

Además, el portal web catalán explicó que la única intención que tiene la española, en medio de la tensa relación del exfutbolista y la cantante, es apoyar a su pareja y así “empezar de cero” para “vivir su amor sin obstáculos”.