Aseguran que Clara Chía sería primordial en arreglo entre Piqué y Shakira

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y Clara Chía, la actual novia del exfutbolista y con la que le habría sido infiel a la artista colombiana, ha sido blanco de múltiples críticas. Sin embargo, tras la influencia que tiene la española sobre el exjugador, se conoció que ha tenido una importante incidencia en su actual proceso de separación.

De acuerdo con el diario El Nacional.cat., Clara Chía “habría sido un puente fundamental” para que se llegue a un buen puerto en el proceso de negociación de la separación de Shakira y Piqué.

“La joven [Clara Chía] quiere que los dos [Shakira y Piqué] arreglen las cosas sin hacerse daño, y habría sido ella la que ha convencido al deportista para que se tranquilice y hable las cosas facilitando los deseos de la madre de sus hijos”, indicó el medio.

Además, el portal web catalán explicó que la única intención que tiene la española, en medio de la tensa relación del exfutbolista y la cantante, es apoyar a su pareja y así “empezar de cero” para “vivir su amor sin obstáculos”.

Entre tanto, esta información coincide con la reciente noticia sobre la negociación entre Shakira y Piqué, de quienes se dijo que habrían llegado a un acuerdo en el actual proceso de separación.

Así va el proceso legal de separación de Shakira y Piqué

Hace unos días, la revista Vanitatis afirmó que han llegado a un acuerdo puntual, a pesar de que las negociaciones de su proceso legal de separación todavía están lejos de concluir porque está de por medio el bienestar de sus hijos.

“[Acordaron] pactar que haya pacto. Puede parecer enrevesado, pero es así como trabajan los abogados de Shakira y Gerard Piqué. Ambos equipos tienen una sola línea roja ordenada por sus clientes: que el caso no llegue a los juzgados. Este es el único punto claro que tienen ambos equipos. Así que tendrán que acordar las condiciones de la separación sea como sea y tarden lo que tarden.”, indicó la revista en mención.

En medio de este escenario, los abogados deben lograr lo que parece imposible, puesto que las premisas que parten los acuerdos de separación son totalmente opuestas por ambas partes, porque Shakira quiere vivir en Miami y Pique en España, lo cual impide llegar a un acuerdo para que ambos estén con sus hijos.

Fuentes cercanas afirman que los dos equipos de abogados son conscientes de que trabajan con “dos estrellas mundiales que tienen mucho peso en todo su entorno”. Sin embargo, no ven fácil “que den su brazo a torcer, y por eso las negociaciones están siendo tan arduas”.

Un amigo de Piqué desata una tormenta al insinuar que Shakira fue la infiel de la relación; estos son los detalles

En esta oportunidad, el periodista Jordi Basté, muy cercano al entorno del futbolista, al que ha podido entrevistar en numerosas ocasiones, salió en defensa del jugador español y sorprendió con una declaración en la que planteó una duda sobre la realidad de la situación entre Shakira y Pique.

En declaraciones a El Nacionat.cat, el comunicador soltó una bomba que pocas personas se esperaban. “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán”, relataba.

En medio del diálogo, el periodista soltó una indirecta que muchos suponen que es para Shakira: “quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, aseguró Basté. Ante este comentario, el periodista dejó abierta la posibilidad de que Shakira le haya sido infiel a Piqué.