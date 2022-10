Ozuna dio una picante revelación sobre Shakira, tras grabar ‘Monotonía’

Hace unos días Shakira lanzó su más reciente sencillo de la mano con el reguetonero Ozuna. Monotonía, que rápidamente se posicionó como número 1 en tendencia musical mundial y alcanzó en sus primeras 24 horas al aire en YouTube, 20 millones de visitas.

La cantante barranquillera publicó su canción, luego de tener en las listas musicales Te Felicito, que luego de sus declaraciones para la revista Elle de España, dejaron ver que el sencillo sí va dedicado a su expareja, Gerard Piqué.

La colaboración con el puertorriqueño Ozuna surgió, además, porque la colombiana busca mantenerse vigente en la actualidad y no es secreto que el reguetón marca muy buenos números en el mundo.

Así las cosas, el ‘negritoe’ojos claros’ (que, con su acento, no suena la s), como se autodenomina el reguetonero, posteó en su cuenta de Twitter una frase de la canción que grabaron juntos: “No fue culpa tuya ni tampoco mía”.

Seguido de eso dio una picante declaración, pues afirmó, tras poner varios puntos suspensivos: “Estoy enamorado de @shakira. Me Voy Bye”. Ello, como cuando alguien confiesa su gusto por otra persona y se siente avergonzado.

No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de @shakira Me Voy Bye — Ozuna (@ozuna) October 22, 2022

La producción musical que muestra cómo se le hizo un hueco en el pecho a la barranquillera, logró 41 millones de visitas en 3 días en YouTube.

Asimismo, se ubicó en el puesto número 12 en la lista mundial de Spotify, además de ello está en el top de las canciones nuevas de esa misma plataforma, y se sitúa como nueva entrada en el gráfico global de iTunes.

Sumado a esto, se catalogó como el mejor debut de YouTube en español de 2022. Por lo que la barranquillera les agradeció a sus fans por medio de su cuenta de Twitter, afirmando: “¡Solo ustedes, su magia ha hecho de esto un debut espectacular!”.

“¡Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste”, comentó Shakira en la publicación que hizo en su perfil oficial de Instagram, donde se ve una parte del clip, previo a su lanzamiento.

Asimismo, Ozuna comentó en unas de sus publicaciones respecto al video: “Shakira, gracias por creer, amo este tema, amo esta colaboración”, cuya respuesta fue de parte de la misma barranquillera, quien le contestó: “para mí también esta canción significa muchas cosas. ¡Y yo adoré trabajar contigo y tu equipo!”.

Por la letra de la canción, muchos afirman que describe la situación que llevó a la ruptura con el futbolista español y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, pues dice: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

“Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, agrega el sencillo.

Por otra parte, la producción audiovisual de la misma contó con varios efectos especiales que le dieron más peso a las palabras que cada uno interpretaba. Incluso, a la colombiana se le ve con los ojos aguados.

Uno de los puntos que llamó la atención fue el hueco en el pecho de Shakira, el cual es producto del impacto de una bazuca sobre su cuerpo. Justamente los internautas hicieron énfasis en esta parte del video y la compararon con una película que se estrenó en 1992.

La cinta de drama y comedia se llama La muerte le sienta bien y fue protagonizada por Meryl Streep, Bruce Willis y Goldie Hawn. La trama de la cinta también es sobre un triángulo amoroso entre las dos mujeres y el actor, quien luego de varios sucesos, decide abandonar a su esposa para irse con su amante.

Para la promoción de la película, en ese entonces, se produjo el afiche oficial de la comedia en el que aparecían los protagonistas y es allí donde los usuarios de las redes notaron el parecido entre la película y el video de Shakira.