Tina Turner llora la trágica muerte de su hijo: “Se fue del mundo demasiado pronto”

Recientemente, Tina Turner ha rendido homenaje a su hijo, Ronald “Ronnie” Turner, fallecido repentinamente el jueves a los 62 años, por lo cual la artista no la está pasando muy bien por estos días.

“Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”, escribió el viernes la cantante, ganadora de un Grammy, en el pie de foto de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve a ella en un efecto en blanco y negro, con los ojos cerrados y en pose pensativa.

La viuda de Ronnie, Afida Turner, confirmó la noticia en Instagram el viernes. Los paramédicos se habían apresurado a una casa en el Valle de San Fernando, donde Ronnie fue encontrado luchando por respirar. Los rescatistas intentaron la reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto.

“Dios mío Ronnie Turner, un verdadero ángel, un alma inmensa y espiritual, mi esposo, mi mejor amigo, mi bebé. Soy tu mamá, tu enfermera, hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte, te amo desde hace 17 años, esto es muy, muy, muy malo, estoy muy enojada”, escribió Afida Turner en una serie de fotos en las que aparece su difunto esposo.

“Esto es una tragedia y con su hermano Craig y su padre Ike Turner y Aline descansen en el paraíso tan injusto”, continuó.

De momento se desconocía la causa de la muerte, pero al parecer Ronnie había sufrido varios problemas de salud, entre ellos cáncer, en los últimos años.

Este no es el primer hijo que pierde la cantante, cabe destacar que el hijo mayor de Tina, Craig, murió en 2018 a los 59 años. La Reina del Rock ‘n’ Roll, que cumplió 83 años el 26 de noviembre y tuvo cuatro hijos en total, sobrevivió a toda una vida de adversidades, incluida una relación abusiva con su exmarido Ike Turner mientras actuaban juntos en su banda de rhythm and blues, los Kings of Rhythm. Ike murió en 2007 a los 76 años.

La cantante de “Proud Mary”, nacida en Tennessee, sobrevivió a un derrame cerebral en 2013 y, cuatro años después, se sometió a un trasplante de riñón. En un documental de 2021, titulado simplemente “Tina”, admitió que “no pasaba mucho tiempo” con sus hijos.

Barbie lanzó una muñeca inspirada en la reina del rock

Como es costumbre, Barbie se ha inspirado en mujeres influyentes en diversos campos y en todo el mundo para lanzar nuevas muñecas que contribuyan a homenajear su legado. Esta vez, la elección rememora la década de los ochenta con una de las artistas más importantes en la historia del rock: Tina Turner.

Barbie lanzó al mercado una muñeca inspirada en quien es considerada popularmente como la reina del rock. De esta manera, Tina Turner ahora forma parte del grupo de mujeres influyentes que han inspirado el diseño de nuevas muñecas para la marca.

La muñeca tiene un precio de 55 dólares (269.000 pesos, aproximadamente) y ha salido al mercado con motivo de la cercanía al aniversario número 40 de la icónica canción de Tina Turner ‘What’s Love Got to Do with It’, perteneciente al álbum Private Dancer (1984).

El estilo de la Barbie inspirada en Tina Turner sale de los moldes tradicionales de la muñeca y presenta un diseño propio del estilo ochentero: tacones, media velada, minivestido de cuero negro, chaqueta de jean, el micrófono de la cantante y un peinado glam bastante llamativo.

“Pasó de cantar de niña en el coro de su iglesia rural en Nutbush, Tennessee, a convertirse en la legendaria intérprete aclamada como la indiscutible Reina del Rock ‘n Roll”, destacó la compañía Mattel en un comunicado.