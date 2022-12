Equipo de Harry Styles fue víctima de robo en Brasil; hombres secuestraron camión con mercancía de la gira

Harry Styles se encuentra recorriendo distintos países y ciudades con su gira mundial Love On Tour, la cual ya pasó por escenarios latinos como Colombia, México, Perú, Argentina y Chile. Este proyecto conquistó a millones de personas, quienes cantaron a grito herido temas como Golden, Adore You, Matilda, Satellite, Watermelon Sugar, Love of my Life, entre otros.

En su recorrido, el británico se disponía a presentarse en Brasil, en el que destinó varias fechas en distintas ciudades como Rio de Janeiro, Sao Paulo y Curitiba. Todo marchaba bien para el cantante y su equipo, hasta que el 9 de diciembre de 2022 fueron víctimas de un robo a manos de un grupo de hombres que estaban armados.

Harry Styles y todos los integrantes de su círculo de trabajo terminaron sufriendo una fuerte pérdida en este viaje, ya que los delincuentes atracaron con armas y decidieron llevarse como botín el vehículo en el que viajaba parte del equipo con las mercancías y materiales necesarios para la gira.

El medio brasileño G1 fue el encargado de informar sobre esta incómoda situación, señalando que todo ocurrió cuando la furgoneta estaba en la carretera nacional BR-116, donde tomó camino desde São Paulo hacia Curitiba, ubicada en el sur de Brasil. Las versiones brindadas por las autoridades se enfocaron en que se trató de tres hombres, quienes encerraron y bloquearon al equipo del cantante.

Una vez detuvieron el vehículo a la fuerza, estos hombres se interesaron en robar las pertenencias del grupo de trabajo del británico, según puntualizan los medios locales. En este camión llevaban productos y mercancía oficial de Love On Tour, la cual se vendería antes y durante la presentación.

Pese a que G1 había comentado que en este robo se reportó la pérdida de los instrumentos de la banda de Harry Styles, luego aclararon que estos detalles no eran así y solo se trató de la furgoneta con los objetos que se comercializarían.

Por el momento, se desconocen datos sobre la investigación y el hallazgo de estos elementos; además, el equipo del cantante no se pronunció al respecto.

Harry Styles sacó su lado más colombiano durante concierto en Bogotá

La noche del domingo estuvo llena de emoción gracias a la presentación del afamado cantante y exvocalista de la icónica banda británica One Direction, Harry Styles, en el Coliseo Live, en donde cerca de 21.000 personas corearon todos los éxitos que el artista ha cosechado en su carrera como solista.

En medio del concierto, que hizo parte de su gira, hubo un momento que llamó notablemente la atención de los asistentes, pues Styles, su anfitrión, se refirió a aquellos elementos representativos de la cultura colombiana, así como sus personajes.

En su nativo inglés, el artista dijo: “I like salsa, I like Joe Arroyo”, el público entonces gritó con gran alegría y emoción; y luego Harry finalizó su frase asegurando que había probado el aguardiente, que es el trago típico de Colombia, por lo que sus fanáticos enloquecieron al escucharlo.

Harry en Bogotá diciendo que ama el aguardiente, es todo lo que está bien en esta vida 😭❤️ #HarryStylesEnColombia #LoveOnTourBogota pic.twitter.com/TmXtX9Hf25 — leo | VOY A VER A TAYLOR 😭❤️ (@lexmaure) November 28, 2022

De otro lado, hay que decir que el británico notó que las personas estaban amontonadas, por lo que detuvo el show para pedirles que se esparcieran en todo el espacio que había y así evitar que el lugar se convirtiera en epicentro de una tragedia. Incluso, dijo que lo mejor era que estuvieran todos a salvo y que estaba haciendo calor.

“Okay, un segundo. Quedémonos en silencio un segundo; prendan las luces un momento. Si pueden abrir un espacio allí, por favor, ¿están bien?, ¿ustedes están bien allí? Estoy muy emocionado de estar aquí, hoy va a ser un gran show, pero lo más importante es que todos estemos a salvo”, expresó inicialmente el artista.

“Hay muchas personas aquí, hace calor; lo que haremos es que todos los que estén abajo, muy despacio, comenzando desde atrás, vamos a dar dos pasos para atrás, si por alguna razón esto no es seguro, no podremos terminar el show”, sentenció el británico, pues estaban tan amontonados los asistentes que hubo personas desmayadas y se sabe que más de 200 personas tuvieron un ataque de ansiedad.