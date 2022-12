Joven aseguró haber conocido a Harry Styles en una panadería en Bogotá

Después de ocho largos años volvió a Colombia. La noche del pasado domingo 27 de noviembre, cerca de 21.000 personas corearon todos los éxitos del exmiembro de la boy band One Direction y ahora cantante solista, Harry Styles, en el Coliseo Live, ubicado sobre la calle 80 de Bogotá.

En esta oportunidad, el joven artista británico se encontró presentando el show que hace parte de su gira llamada Love on Tour. En el escenario se presentaron fallas logísticas que incluso llegaron a interrumpir el concierto; varios asistentes denunciaron que la logística del evento no fue como la esperaban; hubo falta de ventilación, pocas salidas y algunas personas se desmayaron.

Ahora, recientemente, una historia se ha vuelto viral en las redes sociales. Un empresario, identificado como Julio Correal, contó que su sobrina Natalia y una de sus amigas Isabela, estuvieron en una panadería en Bogotá y justo en ese momento, estaba el artista británico, minutos antes de presentarse en concierto.

AY PANA AUKDJAD ESE ES HARRY CON LA ISA Y LA NATALIA EN LA PANADERÍA pic.twitter.com/W8kttbbJ3R — mariana 🐢 harry colombiano (@alwallsbeenlou) December 2, 2022

De acuerdo con el usuario, ambas jovencitas se encontraban en un local de la panadería Mistral, cuando, de repente, Harry Styles ingresó al establecimiento de comidas. Según la versión de la sobrina de Correal, el artista no solo las saludó, sino también les pidió algunos consejos para su show, e incluso, fueron ellas quienes le recomendaron la música del colombiano Joe Arroyo y le dieron a probar la bebida nacional, el aguardiente.

La historia del usuario de Twitter generó gran conmoción entre los fanáticos del cantante británico, pues varios aseguran que él suele ser bastante reservado y poco permite tomarse fotografías con sus fans, razón por la cual empezaron a tildarlas de “mentirosas” y de que su historia era “falsa”.

Ante la ola de críticas, este 2 de diciembre, la panadería Mistral publicó en sus historias de Instagram la prueba de que Harry Styles sí estuvo en el establecimiento y conversó con algunos de sus fans.

En esta misma jornada, Julio Correal publicó en Twitter un duro mensaje a quienes criticaron a su sobrina. “Entiendo la envidia que da el saber que alguien conoció a Harry Styles en una panadería, pero entonces cómo se logró este afiche firmado para mi hija Alegría?”, fue el mensaje que acompañó una fotografía de su sobrina, quien en sus manos aparece con un póster firmado por el británico.

Entiendo la envidia q da el saber q alguien conoció a Harry Styles en una panadería jajajaja.pero entonces como se logró este afiche firmado para mi hija Alegría ? Harry se lo mando a mi sobrina !!! Muerdanse un codo envidiosos !!!

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/1aVnxH23Dv — julio correal (@jucorreal) December 2, 2022

Críticas por la logística del evento

Lo primero que hay que decir es que, en un principio, el concierto del británico estaba estipulado para llevarse a cabo en Salitre Mágico, como el de Dua Lipa, luego los organizadores de Ocesa Colombia dieron a conocer que la locación cambió y el lugar sería el Coliseo Live, ubicado sobre la calle 80 de Bogotá.

Antes de comenzar el show, los asistentes de platino ya estaban empujándose y aglomerando. Hasta los mismos asistentes en las gradas se impresionaron.

De hecho, en redes sociales comenzaron a aparecer denuncias antes de terminar el concierto, ya que varios usuarios aseguraron que se estaban ahogando. Asimismo, en el espacio hubo menores de edad, quienes no estuvieron en las gradas, por lo que la preocupación fue mayor. “Un espacio totalmente riesgoso. Nadie debería vivir la experiencia de un concierto así”, escribió una internauta en Twitter.

Asimismo, algunos criticaron el espacio, pues al haber pagado platino, que es más costoso, esperaban estar mejor. “Los que pagaron platino bien apretujados y de pie, mientras los que pagaron general bien sentados y relajados. Terrible esa organización. Se supone que quien paga más, debe estar mejor”, compartió otra asistente junto a una foto.

Desde Ocesa Colombia aún no se ha difundido un comunicado al respecto. No obstante, quienes asistieron pidieron a las autoridades tomar cartas sobre el asunto, pues el concierto pudo haber terminado con mayores riesgos e incluso fallecidos de por medio. Por suerte, los desmayos no pasaron a mayores, según la Cruz Roja.