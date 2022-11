Atención, fans de Harry Styles: concierto en Bogotá cambia de locación, ya no será en parqueadero de Salitre

Las plegarias de los seguidores de Harry Styles en Colombia fueron escuchadas. Después de un amplio debate sobre dónde se realizaría su esperado concierto y ante el contundente rechazo de que se llevara a cabo en el parqueadero del Salitre Mágico, la empresa Ocesa hizo el anuncio formal en la mañana de este miércoles.

“Harry Styles: #LoveOnTour en Bogotá, Colombia, el domingo 27 de noviembre, se traslada al Coliseo Live”, informó la promotora en su perfil de Twitter.

Así mismo, detalló que las ubicaciones de las entradas del Parque Salitre Mágico serán reubicadas en Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán detalles actualizados por correo electrónico.

Quienes ya cuentan con su entrada serán reubicados en el nuevo venue de la siguiente manera: pic.twitter.com/lTHKWa3qdL — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) November 2, 2022

Luego de las múltiples quejas de los asistentes al concierto de Dua Lipa, el cual se realizó en el parqueadero del Salitre Mágico y también tuvo como responsable a Ocesa, los fanáticos de Harry Styles iniciaron una ardua lucha para conseguir el cambio de locación para el show del británico.

Poca visibilidad del escenario, un sonido deficiente, desorden en las filas y el hecho que transeúntes pudieran ver el espectáculo desde la vía pública fueron las críticas más sonadas luego del concierto de Dua Lipa el pasado 18 de septiembre. Era un martirio que los fanáticos no querían experimentar con Harry Styles.

El plan inicial era conseguir el traslado al Estadio Nemesio Camacho el Campín, sin embargo, esta opción fue sepultada con el avance de Millonarios y Santa Fe a las instancias finales de la Liga. Por otra parte, el espectáculo también se cruza con Rock al Parque, lo que tachó de la lista de opciones al Parque Simón Bolívar.

El nuevo venue será el Coliseo Live y la fecha se mantiene para el domingo 27 de noviembre. Sin embargo, algunos internautas reaccionaron al anuncio y cuestionaron cómo será la logística y organización, pues aseguran que la capacidad del nuevo recinto es menor a la del Salitre Mágico.

Harry Styles, por primera vez en Colombia

El 19 de octubre de 2020 era la fecha en que se programó inicialmente el primer concierto de Harry Styles en Colombia. El artista británico visitaría un amplio listado de países en el marco de su Love on Tour, sin embargo, la pandemia obligó a que la gira fuera cancelada. En aquella ocasión, el show estaba agendado en el Movistar Arena.

El artista de 28 años, nacido en Cheshire, Reino Unido, saltó a la fama gracias a su exitosa experiencia con One Direction. En 2016, la agrupación anunció un descanso indefinido y cada integrante tomó su rumbo. Un año después, Harry Styles presentó su álbum homónimo, el primero como solista. De ese trabajo destaca la canción Sign of the Times, que llegó al puesto número 1 en el Reino Unido y al 4 en los Estados Unidos, encabezando numerosas listas en el mundo.

En 2019, Fine Line -su segundo álbum- vio la luz y trajo consigo éxitos como Golden, Watermelon Sugar, Adore You, Falling y Lights Up. Este era el álbum con que iba a llegar inicialmente a Colombia en aquel show programado para 2020.

Solo dos años después, el crecimiento de Harry Styles ha sido inconmensurable. Gracias a Watermelon Sugar, ganó el Premio Grammy a la mejor interpretación de solista pop. En su vitrina también figuran el American Music Award, cuatro premios MTV, cinco iHeartRadio Music Awards, entre otros.

El 2022 también vino con nueva música y el británico presentó Harry’s House, su tercer álbum de estudio. De este trabajo han destacado los sencillos As It Was, Late Night Talking y Music for a Sushi Restaurant.

Sin duda, el Harry Styles del 2022 ha evolucionado de una manera sorprendente en comparación a su versión del 2020. Los fanáticos del artista británico ahora podrán disfrutar un show mucho más maduro, con un setlist más completo y un espectáculo que promete hacer historia.