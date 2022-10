En video: a Harry Styles lo golpearon con una botella en pleno concierto

El cantante, compositor y actor británico Harry Styles, se encuentra visitando algunas ciudades de Estados Unidos, con su gira musical Love On Tour.

Con sus shows ha puesto a vibrar a sus seguidores con sus grandes éxitos como ‘Sing of the times’, ‘Adore you’ y ‘As it was’, entre otros. Aunque en un concierto se llevó una ‘dura sorpresa’; algo no salió como lo esperaba.

En uno de sus más recientes espectáculos, Harry recibió un gran golpe en la entrepierna por parte de un fan, quien desde la gradería le lanzó una botella de agua, mientras el británico hablaba con su público para darse un pequeño descanso.

En la grabación se puede ver cómo el artista tuvo que reponerse ante el inesperado golpe que, después de hacerlo, decidió bromear con lo que había ocurrido: “bueno, eso sí que fue desafortunado”.

A pesar de que el incidente no generó mayores afectaciones en el cantante, él decidió sacarle el lado divertido al asunto, generando miles de risas entre los asistentes, para después seguir con su presentación.

“Hacen un poco de ruido por Dinamarca. Es famosa por ser una ciudad feliz. ¿Está usted feliz?, mírenlo. Ahora, hablando con este hombre feliz, vamos a cantar una canción muy triste”, señaló en pleno concierto, aludiendo el Reporte Mundial sobre la Felicidad, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dice que la población en Dinamarca es una de las más felices del mundo, clasificado en los años 2012 y 2013.

En los últimos días, Bogotá reunió una serie de conciertos de diferentes artistas nacionales y de talla internacional. Algunos de estos cautivaron de principio a fin a su público, pero otros, de manera infortunada, dejaron un descontento considerable entre sus seguidores y todo por temas de logística.

Entre ellos estuvo el concierto de Dua Lipa que causó inconformismo entre quienes compraron la boleta para ver y escuchar a la artista; muchos aseguraron que hubieran preferido un recinto cerrado.

Asimismo, la logística no fue la mejor y los asistentes al evento no quedaron satisfechos; en primera medida, el ingreso al parqueadero fue demorado, y segundo, la visibilidad y organización una vez adentro dejó mucho qué desear.

Debido a los inconvenientes en el concierto de Dua Lipa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso para que distintas organizaciones discutieran la posibilidad de realizar la presentación de Harry Styles en El Campín el próximo 27 de noviembre, ya que está programada para llevarse a cabo en una de las plazas con mayor capacidad del país, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

¿Harry Styles le escupió a Chris Pine?

El pasado 5 de septiembre se llevó a cabo la presentación de la que seguramente será la cinta más polémica del año: ‘Don’t Worry Darling’. Este proyecto, dirigido por Olivia Wilde, se ubicó en el centro de diversos momentos crudos e incómodos, pues comenzaron a circular una serie de detalles que plasmaban la “mala” energía que existía entre el elenco.

Recientemente, pese al auge que tomó este estreno entre la crítica especializada y los fanáticos, las miradas de los usuarios de redes sociales se posaron sobre un particular acto que quedó registrado en un video. De acuerdo con las imágenes que se compartieron, Harry Styles, protagonista de la historia, habría escupido a uno de sus compañeros de set.

Durante la llegada al lanzamiento de la anhelada cinta, los únicos que faltaban para completar la fila del elenco eran los protagonistas Harry Styles y Florence Pugh. Al también cantante lo esperaba una silla junto al reconocido actor Chris Pine. Al momento de su llegada, la ovación para el artista fue inevitable y los aplausos llenaron el lugar. No obstante, todo se convirtió en una controversia al quedar captado en cámara el instante en el que, segundos antes de sentarse, Styles, aparentemente, le escupió a Pine.