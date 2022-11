Antes de su concierto en Bogotá, Harry Styles rompe con Olivia Wilde

El cantante de “Watermelon Sugar”, quien se presentará en Bogotá el próximo 27 de noviembre, y su novia, Olivia Wilde, han roto tras casi dos años de relación, según confirma Page Six. Así lo afirman varias fuentes quienes dijeron por primera vez a People el viernes que Styles y Wilde se estaban “tomando un descanso” de su relación.

“Él sigue de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está centrando en sus hijos y en su trabajo en Los Ángeles”, dijo una fuente al medio. “Es una decisión muy amistosa”.

La fuente insistió en que los dos son “todavía muy amigos”, mientras que otro insider añadió: “En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados.”

Asimismo y en ese mismo sentido, la separación se produce después de que la pareja estuviera plagada de drama en el período previo al estreno de su película, “Don’t Worry Darling”, por una supuesta disputa que involucraba a la coprotagonista Florence Pugh.

En julio empezaron a circular rumores de que la estrella de “Mujercitas”, de 26 años, había discutido con el director Wilde, de 38 años, cuando no promocionó el thriller de forma real tanto en público como en las redes sociales.

Las especulaciones se agravaron cuando Pugh aceptó aparecer sólo en el Festival de Cine de Venecia para el estreno de la película en septiembre y optó por no participar en otras apariciones promocionales.

No está claro qué provocó exactamente la supuesta disputa, pero los fans creen que tuvo que ver con la salida de Shia LaBeouf de la película. Se conoce que Styles sustituyó a LaBeouf.

Aunque Wilde mantuvo públicamente que había despedido a LaBeouf, la estrella de “Honey Boy”, de 36 años, explicó más tarde que en realidad había renunciado. Demostrando aún más su punto de vista, un video filtrado mostraba a Wilde rogando a LaBeouf que se quedara, lo que significaba que “Miss Flo” recibiría una “llamada de atención”.

El equipo de glamour de Pugh dejó claro que había visto el video al llevar camisetas personalizadas de “Miss Flo” mientras la preparaban para Venecia.

Mientras Wilde estaba lidiando con el drama de Pugh, la ex estrella de “O.C.” también estaba lidiando con una desagradable separación convertida en batalla por la custodia con su ex prometido Jason Sudeikis. La mayoría de los fans creían que Wilde había dejado a la estrella de “Ted Lasso”, de 47 años, por Styles, de 28, algo que ella negó.

“La idea de que dejé a Jason por Harry es completamente inexacta”, dijo la directora de “Booksmart”, que comparte sus hijos Otis, de 8 años, y Daisy, de 5, con Sudeikis, a Vanity Fair en su portada de octubre de 2022.

“Nuestra relación se terminó mucho antes de conocer a Harry”, explicó. “Como cualquier relación que termina, no se acaba de la noche a la mañana”.

Page Six dio la noticia de que Styles y Wilde estaban saliendo en enero de 2021, cuando salieron cogidos de la mano en la boda del ex mánager del cantante de One Direction.

Harry Styles se posiciona como el artista joven más millonario de Reino Unido

Con 28 años, Harry Styles ha logrado encabezar el listado de ‘Heat Rich List’, posicionándose como el artista joven más rico de Reino Unido.

De acuerdo con el ranking, el actor, compositor y cantante figura en la lista de los británicos famosos menores de 30 años más millonarios, quitándole el primer puesto al cantautor británico Ed Sheeran -permaneció en lo más alto durante tres años seguidos-, y superando a otros artistas mundialmente reconocidos como Dua Lipa y Cara Delevingne.

Actualmente, el ex miembro de la banda británica One Direction cuenta con un patrimonio de 116 millones de libras esterlinas, equivalente a unos 669.784.000.000 pesos colombianos, una cifra bastante difícil de leer.