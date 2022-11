Alina Lozano se besó con su joven novio en plena entrevista; afirmó, de nuevo, que son pareja

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron protagonistas de una fuerte ola de noticias relacionadas con el vínculo que crearon desde hace varios meses. Ambos actores quedaron como foco de atención de miles de personas, debido a la supuesta relación amorosa que sostenían.

La artista colombiana explicó que el joven fue uno de sus alumnos en unas clases de actuación que dio, generando un espacio para crear contenido y disfrutar de ideas. Sin embargo, este acercamiento los habría llevado a terminar involucrados de una manera más personal, lejos de la ficción.

Pese a que aún se tiene dudas sobre si esta unión es real o se trata de una actuación, Alina Lozano y Jim Velásquez concedieron una entrevista a Tropicana, donde se sinceraron sobre la conexión que tuvieron. La actriz señaló que nunca se había involucrado con un colega o compañero de trabajo en algo formal, pero esta situación era algo completamente fuera de lo común.

Aunque los dos afirmaron que tenían un noviazgo, una de las locutoras apuntó que “era puro show”, por lo que no les creía. La celebridad se puso de pie y besó al joven frente a los integrantes del programa radial, demostrando que sí estaban juntos.

Ante los cuestionamientos, Alina fue clara y aseguró que no tenía problema con que la gente siguiera creyendo que todo era un montaje o actuación, ya que le gustaba ir en contra de ese pensamiento social que existía con respecto a las mujeres mayores y los hombres jóvenes.

“Para mí, una relación, independientemente de la edad, es una situación que construye económicamente. Yo no estaría en una relación donde no construya vida o proyectos. Me parece chévere que piensen que es actuado porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’. Si prefieren verla como que es una actuación, denle”, dijo.

Momento en el minuto 26:39

Alina Lozano, molesta por propuestas indecentes que recibe de algunos hombres

Recientemente, Alina Lozano dejó sin palabras a más de uno de sus fanáticos con un inesperado video que compartió en su cuenta oficial de Facebook, donde aprovechó para denunciar una incómoda situación que vivió con algunos hombres. La reconocida artista mencionó lo cansada que estaba de recibir propuestas indecentes de personas que la veían como un objeto sexual o “una cosa que podían comprar”.

“Quiero contarles una cosa. Es la segunda vez que recibo de parte de un hombre propuestas indecorosas, porque la forma como estos hombres me miran a mí, y a otras mujeres, me parece patética y muy triste. Me han ofrecido plata para salir con esas personas: o sea, ¿cuánto cobra usted’. A mí lo que me da, más allá de sentirme ofendida o lo que sea, es la sensación o impresión de que existan hombres por ahí como depredadores y abusivos con las mujeres, porque no solo tendrán esta actitud conmigo… suele pasar como un comportamiento o forma de ver a las mujeres”, dijo la colombiana, enfatizando en lo molesto que era para ella lidiar con esta situación.

De igual manera, la famosa contó un poco de las respuestas que les dio a estos hombres, centrándose en la visión que tendría la mamá de ellos al ver que tienen que recurrir a ofrecer dinero para que una mujer quiera estar con ellos. Lozano agregó que estaba cansada de las conductas de varios hombres, los cuales veían a los demás como objetos que podían comprar o pagar.

“Qué tristeza, me encantaría que la persona que te trajo a este mundo, tu mamá, pudiera ver en qué te convertiste, en un ser humano que necesita ofrecerle a una mujer plata. Qué baja autoestima y qué profundo vacío siento yo que tiene este tipo de hombres que se sienten incapaces de conquistar a una mujer, de respetarla, de reducirla a un objeto que se puede comprar. Respondí otras cositas más fuertes, la verdad”, señaló.

“Para mí eso es acoso. Yo sí me siento muy vulnerable frente a algunos hombres con relación a ser artista. No sé qué será. No creo dar mensajes equivocados a este tipo de hombres como para recibir esas propuestas y estas cosas de mal gusto. Yo denuncié los perfiles, logré a través de herramientas de Facebook para sacarlos y bloquearlos”, agregó a las declaraciones que dio.