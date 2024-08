“Toneladas de veneno”: Alina Lozano se fue en contra de quienes afirman que su esposo le roba el dinero

Alina Lozano respondió a las críticas que recibe sobre su relación

“Mi colágeno lo extraigo de mi vida, de mis proyectos, de mis cosas, yo no necesito estar con un hombre joven para reciclar mi juventud, me interesa vivir esta etapa de mi vida (...) “No me interesa volver a atrás, es más, si yo tuviera en este momento la misma edad de Jim no lo hubiera sabido amar. Yo era mucho más loca, yo tenía muchos conflictos emocionales. En cambio, ahora, me siento cómoda amándolo y con mi vida”, dijo frente a las cámaras.

¿El esposo de Alina Lozano le quiere robar su dinero?

“Por nuestra relación todo el tiempo ha habido críticas, toneladas de veneno, a mí me dicen vampira; me dicen de todo: me dicen que le robo el colágeno o que él me está robando la plata. Además de que siempre he defendido que un hombre o una persona, no es una cosa de cerámica o algo de donde uno pueda extraer cosas, él es un ser humano”.