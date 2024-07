Alina Lozano destapó verdad y aclaró si salida de doña Nidia de ‘Pedro, el escamoso’ es estrategia de Caracol

Alina Lozano se ubicó como una de las actrices más comentadas de las redes sociales, debido al trabajo que realizó hasta el presente en los medios nacionales. La famosa construyó una sólida carrera, participando en producciones que impactaron con sus relatos y tramas, tal y como fue el caso de Pedro, el escamoso.

La colombiana realizó el papel de doña Nidia, una mujer arrasadora que le tendió la mano al protagonista y permitió que el público disfrutara de escenas únicas y divertidas. Su argumento conectaba con otros personajes, siendo pieza clave para el desarrollo de otras historias.

Sin embargo, en el regreso para la nueva entrega, titulada, Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca, Alina Lozano no integró el elenco y quedó fuera del proyecto, despertando intriga en los fanáticos. Muchos quisieron conocer las razones de su salida, ya que el papel era de los más reconocidos.

Alina Lozano interpretó a Nidia en la primera parte de la novela de Pedro El Escamoso, un personaje icónico que marcó a toca una generación. | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

A pesar de versiones que se dieron y justificaciones que se expusieron ante la ausencia de doña Nidia, la artista decidió romper el silencio y mencionar lo que había detrás de esto. Ella, en redes sociales, aseguró que este camino apareció por un tema de dinero, ya que no aceptó las negociaciones que había por parte de la producción.

Sus explicaciones fueron contundentes, pero el público insistió en que todo se trataba de una fuerte mentira y una estrategia con Caracol para que el personaje llegara a futuro. Muchos usuarios apuntaron a que no era cierta su negación y todo era un truco para engañar a quienes deseaban verla en escena.

Ante esto, Alina Lozano compartió otro video, explicando su posición y aclarando lo que se estaba comentando en redes sociales. La famosa fue insistente en que no trabajaría en Pedro, el escamoso 2 y su papel no estaría.

“Que Alina Lozano diga que no va a estar en pedro, el escamoso es una estrategia de marketing de Caracol. Doña Nidia en cualquier momento arranca”, apuntó.

El personaje estará ausente durante esta nueva entrega de la producción de Caracol Televisión. | Foto: Caracol Televisión

“Amigos, hace veintipico de años, cuando me gané el casting para ser doña Nidia, pasaron muchas cosas espectaculares. Mis recuerdos son los mejores, apoteósicos y poderosos, dándole rienda suelta a esta mujer, han pasado muchas novelas (48)”, comentó.

En este contenido volvió a enfatizar sobre su ausencia, repitiendo que no hay posibilidades de verla encarnando el papel en esta producción de 2024.

“Las negociaciones no llegaron a buen puerto, no negocié, por eso decidí decir que no y, en ese momento, pasar la página. Desde que empezaron con el tema, las preguntas aparecieron y dije que no aparecería doña Nidia, por lo menos interpretada por Alina Lozano”

En cuanto a que todo era una mentira y una estrategia con el canal, la celebridad comentó que desmentía estos rumores y simplemente no veía la necesidad de jugar con un tema del que ya pasó la página.

“Me dijeron: ‘es que usted es así, se alió con Caracol para hacer una estrategia de marketing y no se nos haría nada raro porque es así’, ‘¿Cierto que es una estrategia?’, pero no, amigos, no...hubiera sido una muy buena estrategia de marketing realmente, algo interesante y efectivo, pero la realidad es que no estará Alina interpretando a doña Nidia”, aseguró.

“Ya quisiera yo que Caracol me hubiera pagado para decir eso, de verdad eso sí habría sido tremenda campaña, pero no amigos, lamento defraudarlos, no tengo ninguna estrategia con el canal, ya le dije que mi personaje no estará en esa producción. Ya se grabó, ya está al aire, yo ya estoy pensando en otras cosas”, agregó, según reseñó Infobae.