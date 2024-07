La millonaria suma de dinero que pide Alina Lozano para participar en un ‘reality’

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que la mujer se diera una nueva oportunidad en el amor y llegara al altar el pasado mes de noviembre, pues desde entonces parece estar viviendo una de sus mejores etapas.

“Está buena esa pregunta porque la verdad, yo nunca he cuantificado, pero ¿te parece si te dijese 30 millones a la semana?, ¿mucho?, ¿está bien el calculo?”, dijo Lozano.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la cifra de dinero que pide Alina por participar en un reality

“Muy bien, cada quien cobra lo que cree que se merece y eso es respetable”, “Excelente, de hecho me parece muy poco para estar en un reality, ella es una gran actriz, y a los que no les gusta, que soporten”, “Pues ella es muy buena actriz, ella sabrá su valor y eso está bien”, “En Colombia, 30 millones no son nada, se los gasta uno y ni cuenta se da”, “Me parece poquito, en otros realities a los famosos les pagan hasta 30 mil dólares a la semana” y “Debería cobrar más”, son algunas opiniones de las personas que la apoyan.