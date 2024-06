¿Ya no quieren tener hijos? Alina Lozano y Jim Velásquez hablan de los planes que no quieren hacer juntos

Pese a que llevan más de seis meses de haberse casado y que, manifestaron haber intentado quedar en embarazo en varias ocasiones, tanto de manera natural como por medio de un tratamiento médico de fecundación in vitro que les costó más de 100 millones de pesos colombianos, la pareja no logró gestar un bebé debido a los cambios que ha experimentado el cuerpo de la reconocida actriz de Hasta que la plata nos separe.

Jim Velásquez y Alina Lozano revelaron cuáles son los planes que no realizarían juntos

La pareja reveló por medio de un audio viral que no se tatuarían juntos, no tomarían el riesgo de adoptar una mascota, no se irían de viaje con sus familias, no se irían a vivir juntos a otra ciudad, o pasar más de 15 horas en un viaje por carretera.