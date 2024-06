Jim Velásquez le regaló un rejuvenecimiento íntimo a Alina Lozano; esta fue su inesperada reacción

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas de la farándula nacional, pues desde que confesaron que estaban juntos, fueron cuestionados con la diferencia de edad de más de 30 años que la actriz le lleva al joven creador de contenido digital.

No obstante, esto no ha sido un impedimento para que vivan su amor y plenitud y compartan los momentos más importantes de sus vidas. Es por esto que, tomaron la decisión de llegar al altar en el mes de noviembre del año 2023, e incluso, en varias ocasiones, intentaron quedar en embarazo por método natural y fecundación in vitro. Sin embargo, tuvieron algunos inconvenientes al recibir un resultado falso positivo, que acabó con sus esperanzas.

Alina Lozano y Jim Velásquez tuvieron un falso positivo en su prueba de embarazo. | Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial y @lozanoalina

Jim Velásquez molestó a Alina Lozano al revelarle que quiere regalarle un rejuvenecimiento

Por medio de un corto video publicado en la cuenta de Instagram de Jim Velásquez, en la que suma más de 594.000 seguidores, reveló la emoción que sintió al poder reunir el dinero para regalarle un rejuvenecimiento íntimo a su esposa.

“Hola gente, ¿cómo van? Hago este video porque le tengo un regalo muy especial a Alina y yo sé que le va a gustar, vamos a ver su reacción, se trata de un rejuvenecimiento íntimo”, dijo.

Confesó que la razón por la que desea que su esposa se enfrente a este procedimiento es porque quiere acabar con el tabú en cuanto a este tipo de temas, ya que considera completamente normal que tanto las mujeres, como los hombres, se puedan realizar los procedimientos estéticos que desean, sin miedo a ser juzgados o criticados por las personas a través de las redes sociales.

“Es un tema de salud, de estética, de sentirse bien con ellas mismas, entonces yo tomé la decisión de regalárselo a Alina para hacerla feliz, así que vamos a ver su reacción”, explicó Jim.

Alina Lozano y Jim Velásquez están viviendo un mal momento en Roma, en su luna de miel. | Foto: Tomado de Instagram @jimvelasquezoficial y @lozanoalina

La reconocida actriz se mostró emocionada por recibir el regalo por parte de su esposo

Luego de que Alina regresara a su hogar, fue grabada en el momento exacto en el que Jim le habló del regalo que tenía para ella.

“Yo sé que tú no eres mucho de maquillarte ni esas cosas, pero este rejuvenecimiento te va a gustar mucho, además de que lo necesitas, yo sé que te va a llenar un montón porque quiero que vuelvas a tener colágeno y que vuelva a estar como nueva”.

En un primer momento, la mujer no entendió a lo que Jim se refería y llegó a pensar que se trataba de un rejuvenecimiento facial, lo que le causó molestia y decidió reclamarle en medio de gritos.

“Entonces cásate con otra persona, entonces te devuelvo tu anillo y te devuelvo todo, yo no quiero rejuvenecer, conmigo te metiste sabiendo que edad tengo yo, a mí o me vengas cosas esos cuentos, no me voy a volver loca haciendo operaciones porque tú quieres”m mencionó la actriz de Hasta que la plata nos separe.

Alina Lozano y Jim Velásquez. | Foto: Instagram @lozanoalina

Además, lo invitó a buscar una mujer más joven, ya que aseguró no está dispuesta a cumplir los caprichos del hombre de 24 años. Sin embargo, la expresión en su rostro cambió cuando se enteró de que se trataba de un rejuvenecimiento en al área íntima.