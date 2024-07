Alina Lozano rompió el silencio y soltó verdadera razón por la que no está en ‘Pedro, el escamoso 2′: “Contenta con mi decisión”

Sin embargo, en medio de la euforia que desató el lanzamiento del título, las miradas de los curiosos se posaron en la ausencia de ‘doña Nidia’, personaje encarnado por Alina Lozano, que no participaría del relato. Aquella mujer, arrebatada y despampanante, no compartiría con el protagonista y su espacio se justificaría con giros en la historia.

“Porque no se llegó a un acuerdo económico, entonces yo, realmente, no acepté la propuesta de dinero que hicieron. Ellos no accedieron a negociar, entonces no se logró ese contrato”, comentó en un clip.