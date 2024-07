Actor colombiano destapó que fue “mozo” en relación de otros famosos; le pagaron con la misma moneda: “Debí tomar otra decisión”

“A veces a uno le toca pegarse duro contra la pared para aprender, me tocó así. Solo he tenido dos relaciones, la primera muy bonita que se acabó y ahora somos grandes amigos. La segunda partió de lo idílico, nos conocimos fuera del país. Fuimos amantes y mucho tiempo. Cuando finalmente pudimos decir: ‘Ya estamos libres, hagámosle con toda que siempre hemos querido’. Pues resulta que eso que funcionó en la oscuridad, a veces en la luz no funciona”, comentó.

“Un fin de semana me voy a Cali a visitar a mis papás y cuando vuelvo yo me di cuenta de que algo había pasado en la casa. Yo abrí la caneca y vi cosas”, agregó.

Para desdicha del actor, encontró pruebas de que algo había sucedido en aquel sitio, por lo que reclamó y buscó saber la verdad que había detrás de ese hallazgo. No obstante, según indicó, no se arrepiente de esta unión por lo que le aportó.

“¿Vio un condón usado?”, indagó la presentadora, a lo que dijo: “Fue horrible porque para mí fue como... Yo no pensé. Yo tenía 20 años. Yo tengo que admitir que soy un man que ha trabajado en sí mismo, pero tengo un ladito que me jala un montón, entonces ahí dije: ‘Va pa’ esa’, armé show. Me dijo la verdad y fue duro, debí tomar otra decisión, pero no la tomé”.