César Augusto Londoño vivió un susto en Qatar: “Casi nos meten a la cárcel”, esta es la razón

El Mundial Qatar 2022 está ad portas de iniciar, las calles de ese país han ido llenándose de la prensa mundial, pues los ojos de los habitantes del globo están puestos en el torneo de fútbol más importante para todos.

Al país árabe llegó también la infaltable prensa colombiana, con sus diferentes periodistas, reporteros y expertos en el balompié, entre los que cabe destacar, al reconocido periodista del Pulso del Fútbol de Caracol Radio, César Augusto Londoño, junto a su compañero de programa, Óscar Rentería.

El equipo de dicho medio nacional se movilizaba en un vehículo y el director del Pulso había grabado algunas imágenes de los edificios de Doha, pues el panorama de ese país es totalmente diferente al que se puede observar en Colombia.

Cuando, en medio del recorrido, el auto en que iban se detuvo extrañamente y la Policía los increpó de manera sorpresiva, porque entre los edificios que había allí, estaba uno que era del Ejército y por cuestiones de seguridad no se podía grabar.

“Al señor César Augusto Londoño lo bajaron del carro de nosotros y le dijeron que entregara su celular porque estaba filmando los edificios y que entre esos, había edificios de la Policía y del Ejército y no los podía filmar”, manifestó -con su particular tono- Óscar Rentería.

“César Augusto se puso blanco, pálido, tuve que bajarme yo, a darle un abrazo, a tratar de reanimarlo, y a conversar con el Policía para que lo dejara ir”, agregó a su relato.

Ante esto, César afrimó: “Lo cierto es que yo no estaba filmando, pero mire lo que es la seguridad aquí. Íbamos cuatro personas en el taxi y el del Ejército dijo ‘hay un celular de color blanco’ -y efectivamente era el mío- ‘y usted filmó' -yo no había filmado-”.

Luego expresó que le había mostrado al agente, las filmaciones e imágenes que había hecho, pero llamó su atención que el agente no miró, ni le agarró el teléfono, porque dijo “yo no puedo acceder a la intimidad de las personas porque me pueden castigar”.

La verdad es que “nos hizo un llamado de atención, pero en ningún momento filmé, Óscar, y a usted le consta”, agregó el periodista. Ante lo cual, Rentería comentó que como no estaba el policía, iba a contar lo sucedido, y manifestó que César no estaba grabando, pero sí estaba revisando los videos para enviárselos a él y ello fue lo que detectó el aparato.

Ambos contaron su anécdota en 6 a.m. Hoy x Hoy, con total tranquilidad, pero evidenciando que en su momento, fue algo angustioso. Y destacaron, además, que el episodio había ocurrido sobre las 2 de la madrugada.

