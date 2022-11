Juanita Gómez le cuenta por qué Harry Styles detuvo su ‘show’ tras una “deficiente logística”

Tras casi dos años de no tener eventos masivos de entrenamiento en el territorio nacional por cuenta de la pandemia, este año se han visto un cúmulo de artistas extranjeros que decidieron visitar Colombia como parte de sus giras, entre ellos Bad Bunny, Coldplay, Miley Cyrus y Dua Lipa. A la lista se suma el británico Harry Styles, quien tuvo que detener el concierto el pasado domingo 27 de noviembre en Bogotá. ¿Por qué? Juanita Gómez se lo explica.

Harry Styles detiene el concierto

Cabe recordar que los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en Bogotá no se salvaron de las críticas por la falta de logística de sus organizadores. El concierto de Harry Styles no fue la excepción, a pesar de que se realizó a las afueras de la capital del país.

El evento se llevó a cabo en el Coliseo Live, ubicado en el municipio de Cota, cerca de Bogotá, donde se registraron más de 200 personas asfixiadas, ya que se agolparon contra el escenario. Además, los desórdenes y problemas con los asientos fueron los puntos negativos a resaltar del evento. Tanto así que el intérprete de ‘Sign of the Times’ tuvo que intervenir, diciendo:

“Estoy muy emocionado de estar aquí. Hoy va a ser un gran show, pero lo más importante es que todos estemos a salvo. Hay muchas personas aquí. Hace calor”, puntualizó.

Al día siguiente del concierto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no dudó en lanzar críticas frente a lo sucedido: “Hay que cumplir el Suga, no es ningún misterio. Bogotá tiene unas normas claras; este fin de semana, por ejemplo, tuvimos un empresario que no sacó el Suga y pretendía hacer un concierto; es imposible. Bogotá tiene unas reglas y esas reglas se aplican para todo el mundo”, precisó.

Asimismo, le hizo un llamado al gobernador del Cundinamarca, Nicolás García, para que hiciera frente a la situación:

“La deficiente logística y movilidad de ingreso al @ColiseoLive en Cota es un riesgo latente para toda Bogotá Región, tal como volvió a ocurrir en el concierto de Harry Styles. Agradezco al gobernador de Cundinamarca @nicolasgarciab que me confirmó que tomará cartas en el asunto”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Harry Styles, performing Satellite tonight for Love On Tour Colombia! #LoveOnTourBogota 27.11.22 pic.twitter.com/elGKFWk0b1 — OT5Daily Tour (@OT5DTour) November 28, 2022

Desorden en el concierto de Dua Lipa

El tan esperado concierto de Dua Lipa en Bogotá finalmente sucedió el pasado mes de septiembre. Miles de fanáticos llenaron el parqueadero del Salitre Mágico para presenciar el Future Nostalgia Tour. Sin embargo, el hecho de que el show haya sido, precisamente, en un parqueadero, fue uno de los detalles que los asistentes no perdonaron.

Fueron tres días consecutivos en los que Bogotá fue escenario de eventos multitudinarios. Por un lado, las dos fechas de Coldplay en El Campín, en el marco de su Music of the Spheres World Tour. Luego, vino el turno de Dua Lipa, que dejó un sabor agridulce para sus fanáticos.

“Qué pena con Dua Lipa, haber estado ayer en Coldplay y venir hoy a cantar en un parqueadero”, era un comentario que se escuchaba voz a voz a medida que el escenario dispuesto para ese concierto se iba colmando de fanáticos de la artista. Y es que no hay punto de comparación entre un estadio y un parqueadero; aun así, la legión de seguidores de Dua Lipa en Colombia no dejó pasar la oportunidad para ver a la artista, o al menos intentarlo.

El calvario para los asistentes comenzó desde la fila. General daba la vuelta pasando por la calle 63 y subiendo varias cuadras, más allá del Parque Recreodeportivo El Salitre. Platino hacía lo propio, pero en dirección opuesta. Fue el costo de ver a Dua Lipa, una de las artistas más importantes del momento.