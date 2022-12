Pipe Bueno contó cuál será el regalazo para Luisa Fernanda W en Navidad

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han conformado una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Aunque su romance empezó en medio de críticas por haber oficializado su amor a pocos meses de que el exnovio de Luisa, Legarda, falleciera, lo cierto es que la influenciadora y el cantante han sabido cómo sortear los momentos más difíciles.

En la actualidad, Luisa Fernanda y Andrés Felipe (nombre completo del artista) no se cambian por nadie con la llegada de su segundo hijo, Domenic, y con él han demostrado que su amor está más fuerte que nunca.

Tanto así que Pipe Bueno ya dijo tener pensado el regalo perfecto para la paisa y botará la casa por la ventana para conseguirlo. Pipe Bueno suele compartir varios detalles de su vida con sus millones de seguidores. El artista de música popular dijo en Pulzo que sus expectativas de regalo para este diciembre no son altas, pues no espera recibir, sino que prefiere dar.

Es así como el cantante reveló qué tiene pensado para sorprender a Luisa Fernanda W, la madre de sus hijos Máximo y Domenic. Pipe Bueno quiere darle un costoso obsequio a la paisa: “Quiero regalarle un carro a Luisa (...) Eso es un regalo para mí también, en el sentido de poder darle felicidad a ella”. Además, reveló que este vehículo a su vez sería para toda la familia que se ha venido agrandando.

“Soy muy malo pa’ pedir algo pa’ mí. Ahorita no tengo deseos materiales propios, pero sí un carro para Luisa, que igual es pa’ la casa, entonces ahí está como la excusa”.

Para sus hijos, Pipe tiene otros planes: “Quiero darles mucho tiempo, si me es posible, y es lo que estoy tratando de hacer, porque sabrás que la carrera de nosotros los cantantes es un sube y baja”.

Pipe Bueno contó que, por un descuido, su hijo casi termina en el piso

Hace un poco más de dos años al cantante de música popular Pipe Bueno le cambió la vida por completo con la llegada de su primer hijo llamado Máximo, fruto de su relación con la creadora de contenido antioqueña, Luisa Fernanda W.

En octubre de este año, la famosa pareja le dio la bienvenida a su segundo bebé, a quien le dieron el nombre de Domenic, y recientemente protagonizaron una emotiva sesión fotográfica en familia que llenó de ternura a sus admiradores.

Sin embargo, más allá de toda la alegría que están viviendo ahora, Pipe Bueno se animó a interactuar un poco con sus seguidores para revelar las experiencias que ha tenido en su faceta como padre, cuando se ha quedado solo cuidando a sus pequeños y que no han sido tan perfectas como muchos creen.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante hizo una dinámica de confesiones para padres, relacionada con esas anécdotas curiosas o preocupantes que han vivido cuando se quedan solos con sus bebés. Al leer un mensaje que envió uno de sus seguidores, recordó el susto que se llevó cuando estaba cuidando a Máximo y por poco ocurre un accidente que pudo haber sido grave.

“Una vez con Máximo, cuando lo estaba recién bañando las primeras veces, se me resbaló y lo llegué a coger como de un pie. Casi se me cae, pero no se cayó”, fue la primera anécdota que contó. Luego, confesó que tuvo otra experiencia en la que su hijo mayor sí llegó a tocar el suelo.

“Yo llegué trasnochado de cantar y Lu estaba ocupada, y me dejó al niño un momentico. Yo estaba trasnochado y lo recibí, le dije: ‘claro, claro’, y lo abracé y me profundicé cuando ‘pam’, se cayó mi enano Máximo. Pero no pasó nada, gracias a Dios”, dijo.