Así festejaron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno el Día de las Velitas

La primera celebración decembrina tuvo lugar en la noche del 7 de diciembre. Millones de familias se reunieron para participar en el tradicional Día de las Velitas, encendiendo una luz por cada deseo.

Por supuesto, los famosos no fueron ajenos a esta fecha y también compartieron momentos especiales con sus respectivas familias. Una de ellas fue la compuesta por el cantante Pipe Bueno y la influenciadora Luisa Fernanda W, quienes prendieron sus velitas en compañía de Máximo, su primogénito.

A través de su perfil oficial en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 8,8 millones de seguidores, Pipe Bueno compartió algunas imágenes sobre cómo celebró con su familia en Día de las Velitas.

En sus instastories, el artista mostró a su hijo Máximo prendiendo una velita, luego le enseñó cómo fijarla a la superficie, calentando un poco la parte inferior de la vela para derretir la cera. Durante el proceso, el mismo Pipe Bueno de manipular la vela encendida para evitar que su pequeño se expusiera al fuego.

Sentado en el balcón de su apartamento, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W encendieron las velitas junto a Máximo, quien celebrará este año su segunda Navidad.

“Miren, miren, miren, eso fue lo que prendí de velitas con mi hijo, con mi familia aquí desde Medellín. La cultura paisa que recibe muy bien diciembre, una cultura que comienza el primero de este mes con la Alborada y de ahí pa’ arriba, papá, marranada, una fiesta, regocijo en el hogar, las natillas, buñuelos, los chicharroncitos, pero siempre se pasa bien con unos tragos moderados”, dijo Pipe Bueno. Así mismo, el cantante publicó un carrete de fotos en las que posó con Máximo.

La celebración en la familia de Pipe y Luisa ahora será por partida doble, pues en octubre nació Domenic, su segundo hijo, quien este año vivirá su primera Navidad. Según reveló el artista, el pequeño nació el día 26, enterneciendo a sus seguidores y amigos.

Pipe Bueno contó que, por un descuido, su hijo casi termina en el piso

Hace un poco más de dos años al cantante de música popular Pipe Bueno le cambió la vida por completo con la llegada de su primer hijo llamado Máximo, fruto de su relación con la creadora de contenido antioqueña, Luisa Fernanda W.

Desde el primer momento en el que se enteró de que se convertiría en padre, el artista se mostró tan feliz que tomó la decisión de alejarse durante una larga temporada de los escenarios y medios de comunicación para dedicarse exclusivamente a su bebé, pues para él más allá de las cosas materiales que pueda brindarle, es primordial su presencia en esta nueva etapa.

“Días de amor... días donde aprendes cosas nuevas, descubres que el corazón todavía tenía partes que aún no despertaban, sentimientos que no conocía y que definitivamente la espera de 9 meses valen la pena una y mil veces”, fue uno de los mensajes que publicó el intérprete de Cupido falló después de vivir sus primeras semanas como padre.

Hace un par de semanas, Desde su cuenta de Instagram, el cantante hizo una dinámica de confesiones para padres, relacionada con esas anécdotas curiosas o preocupantes que han vivido cuando se quedan solos con sus bebés. Al leer un mensaje que envió uno de sus seguidores, recordó el susto que se llevó cuando estaba cuidando a Máximo y por poco ocurre un accidente que pudo haber sido grave.

“Una vez con Máximo, cuando lo estaba recién bañando las primeras veces, se me resbaló y lo llegué a coger como de un pie. Casi se me cae, pero no se cayó”, fue la primera anécdota que contó. Luego, confesó que tuvo otra experiencia en la que su hijo mayor sí llegó a tocar el suelo.

“Yo llegué trasnochado de cantar y Lu estaba ocupada, y me dejó al niño un momentico. Yo estaba trasnochado y lo recibí, le dije: ‘claro, claro’, y lo abracé y me profundicé cuando ‘pam’, se cayó mi enano Máximo. Pero no pasó nada, gracias a Dios”, dijo.