Pipe Bueno contó que, por un descuido, su hijo casi termina en el piso

Hace un poco más de dos años al cantante de música popular Pipe Bueno le cambió la vida por completo con la llegada de su primer hijo llamado Máximo, fruto de su relación con la creadora de contenido antioqueña, Luisa Fernanda W.

Desde el primer momento en el que se enteró que se convertiría en padre, el artista se mostró tan feliz que tomó la decisión de alejarse durante una larga temporada de los escenarios y medios de comunicación para dedicarse exclusivamente a su bebé, pues para él más allá de las cosas materiales que pueda brindarle, es primordial su presencia en esta nueva etapa.

“Días de amor... días donde aprendes cosas nuevas, descubres que el corazón todavía tenía partes que aún no despertaban, sentimientos que no conocía y que definitivamente la espera de 9 meses valen la pena una y mil veces”, fue uno de los mensajes que publicó el intérprete de Cupido falló después de vivir sus primeras semanas como padre.

En octubre de este año, la famosa pareja le dio la bienvenida a su segundo bebé, a quien le dieron el nombre de Domenic, y recientemente protagonizaron una emotiva sesión fotográfica en familia que llenó de ternura a sus admiradores.

Sin embargo, más allá de toda la alegría que están viviendo ahora, Pipe Bueno se animó a interactuar un poco con sus seguidores para revelar las experiencias que ha tenido en su faceta como padre, cuando se ha quedado solo cuidando a sus pequeños y que no han sido tan perfectas como muchos creen.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante hizo una dinámica de confesiones para padres, relacionada con esas anécdotas curiosas o preocupantes que han vivido cuando se quedan solos con sus bebés. Al leer un mensaje que envió uno de sus seguidores, recordó el susto que se llevó cuando estaba cuidando a Máximo y por poco ocurre un accidente que pudo haber sido grave.

“Una vez con Máximo, cuando lo estaba recién bañando las primeras veces, se me resbaló y lo llegué a coger como de un pie. Casi se me cae, pero no se cayó”, fue la primera anécdota que contó. Luego, confesó que tuvo otra experiencia en la que su hijo mayor sí llegó a tocar el suelo.

“Yo llegué trasnochado de cantar y Lu estaba ocupada, y me dejó al niño un momentico. Yo estaba trasnochado y lo recibí, le dije: ‘claro, claro’, y lo abracé y me profundicé cuando ‘pam’, se cayó mi enano Máximo. Pero no pasó nada, gracias a Dios”, dijo.

Pipe Bueno resuelve el misterio sobre los ojos azules de su hijo Domenic

Domenic Bueno Cataño, el segundo hijo del cantante Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W, es uno de los bebés más famosos del país en la actualidad, pues a tan solo semanas de haber nacido ya es toda una celebridad, todo gracias a que sus padres han hablado y mostrado mil cosas sobre él, incluso mientras estaba en el vientre de su madre.

El detalle de los ojos azules del pequeño desató la histeria de los fans de la pareja, pues ellos conocen muy bien a sus ídolos y saben que ni La W, ni Bueno, ni el primogénito Máximo tienen ojos claros, entonces no se explicaban por qué el bebé sí tiene sus ojos color mar.

La catarata de preguntas en la sección de comentarios no se hizo esperar y la pareja se percató del tema, sin embargo, no dijo nada hasta otra dinámica de preguntas, donde el cantante se refirió al color de ojos de su hijo y reveló la posible causa de ello, tirándole pullas a su esposa quien se cree “oftalmóloga”.

“Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita como gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser… O sea, Lu es oftalmóloga, yo no sé en qué momento, pero no, puede que sí, o sea, yo la verdad digo como que toca esperar”, declaró el actor, haciendo mofa de la seguridad de su mujer con respecto a los ojos de Domenic.

El cantante no se quedó ahí y le confesó a sus seguidores que en su familia sí hay integrantes con ojos claros y es muy posible que su hijo haga parte de ese selecto grupo. “Bueno, igual, para resolver la duda del ojo claro, les recuerdo que mi hermanita es de ojos claros, Lu tiene unos ojos como miel, que tienen que ver con la luz del día, y mi abuela materna también tiene ojos claros, entonces la generación, o sea, mis hijos podrían tener ojos claros”, declaró el también actor.

Por ahora queda esperar si los ojos de Domenic mantienen su tono o si cambian con el tiempo, como le sucede a muchos pequeños.