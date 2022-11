Video: así es la Navidad plateada de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tienen todo lo necesario para vivir una Navidad inolvidable este fin de año 2022, todo porque ha sido un año laboralmente productivo para los dos, su amor sigue intacto como cuando se conocieron por primera vez y lo más importante, su familia se agrandó, haciendo que los Bueno Cataño ahora sean cuatro con la llegada de Domenic.

Y es que los niños son una de las mayores motivaciones para que las familias separen un presupuesto amplio para comprar todo tipo de decoraciones y adornos navideños y vistan sus hogares con guirnaldas, bolas de colores, bastones, medias de lana, tapetes y vajillas alusivas a la festividad y el tradicional árbol navideño, que cada vez tiene más versiones, más accesorios y siempre con su simbología de compañía y bonanza.

Por eso Luisa y Pipe no escatimaron en gastos a la hora de decorar su hogar y ya le mostraron a sus seguidores cómo les quedó el apartamento donde viven con sus dos hijos, Máximo y Domenic. Con un video que publicó la antioqueña en sus historias de Instagram, La W dejó ver cada uno de los adornos que puso, que no son para nada comunes y sí generaron diferentes reacciones entre sus seguidores.

En el clip se ve centros de mesa con piñas de pino, dos papás Noel con en tamaño casi real, vestidos con trajes blancos de piel con apliques grises, muy al estilo “invierno”; y un árbol de Navidad con luces azules metal con bolas blancas y plateadas acompañadas de helechos grises y verdes oliva. También se pueden ver dos jarrones en plata con plantas del mismo tono haciendo las veces de pequeños árboles congelados por el frío nórdico que acompañan las fiestas.

Muchos de sus seguidores amaron la decoración vanguardista y diferente, pues destaca que está fuera de lo convencional a la hora de no elegir los tradicionales rojo y verde para acompañar la Navidad, sin embargo, a otros sí les hizo falta un poco más de color y criticaron la elección de Luisa y Pipe.

“Pues son sus gustos. Y debe ser fino para ella y pagaría un platal por el diseño de eso, algún decorador, pero para mi gusto, ese color no es de la navidad. Muy plateado no sé la luces, como ha cambiado las decoraciones de navidad”, “Con dos bb y esa decoración sin nada de motivación para ellos”, “Qué hermosura”, “Porque yo no puedo tener así una casita 😢”. “La Navidad de Comcel 😂😂😂 pero pues cada quien con sus gustos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que hizo la cuenta Rastreando famosos, que compiló la historia de La W.

Tanto Pipe como Luisa están haciendo todo lo posible para tener un hogar lleno de amor y diversión, ahora que tienen en sus brazos a Domenic, un bebé que los ha llenado de alegría, amor y los ha puesto a correr con infinidad de cosas, desde el baby shower con una cantidad considerable de influencers, un parto inesperado con cirugía incluida, una sesión de fotos supremamente tierna y una Navidad de ensueño invernal.

De hecho, la sesión de fotos oficial de Domenic ha sido uno de los asuntos que más ha puesto a hablar a los seguidores de la pareja, pues en medio de las fotografías, donde el pequeño se veía en diferentes looks, captaron al menor de los Bueno mientras se alimentaba y se pudo ver el color despampanante de ojos que tiene.

Esto hizo que muchos se preguntaran de dónde había salido ese azul imponente en los ojos de Domenic, pues ni Luisa ni Pipe tienen ese color, sin embargo, el cantante afirmó que en su familia sí lo hay y por el salto generacional es posible que a su pequeño le queden sus ojos así.