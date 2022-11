Pipe Bueno resuelve el misterio sobre los ojos azules de su hijo Domenic

Domenic Bueno Cataño, el segundo hijo del cantante Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W, es uno de los bebés más famosos del país en la actualidad, pues a tan solo semanas de haber nacido ya es toda una celebridad, todo gracias a que sus padres han hablado y mostrado mil cosas sobre él, incluso mientras estaba en el vientre de su madre.

De Domenic se sabe cuándo se concibió por las fechas que La W contó en sus redes sociales sobre su periodo de gestación. También se conoce que en los controles siempre mostró una salud formidable y la emoción que le generó a sus papás con sus primeros latidos. Otro de los datos alucinantes de este pequeño fue la forma tan inesperada en la que decidió llegar al mundo, agarrando a su mamá medio dormida y a su papá “prendo”, pues ese día estaba componiendo música y siempre toma tequila cuando lo hace.

Finalmente Domenic llegó a este mundo y los fanáticos de Luisa y Pipe se preguntaban, y casi que imploraban, cuándo lo iban a mostrar en público, pues a su primer hijo, Máximo, lo mostraron a los pocos días de nacer, asunto que estaba muy latente para los 18 millones de seguidores que tiene la empresaria y los 8.8 que acumula el cantante en Instagram.

Tanto Bueno como Cataño ya se habían referido al tema en una dinámica de preguntas que tanto hacen, a través de sus historias de Instagram, dejando claro que iba a ser muy natural y el momento de mostrar el rostro de Domenic tenía que llegar solo. Lo que sí se tenían guardado era que estaban preparando toda una sesión de fotos profesional para presentar a su segundo hijo en sociedad, mostrándolo envuelto en una cobijita amarilla pastel tejida muy suave para el bebé, quien aprovechó el momento en que se estaba alimentando para mirar fijamente a la cámara y mostrar los ojos azulados que tiene.

Este detalle desató la histeria de los fans de la pareja, pues ellos conocen muy bien a sus ídolos y saben que ni La W, ni Bueno, ni el primogénito Máximo tienen ojos claros, entonces no se explicaban por qué el bebé sí tiene sus ojos color mar.

La catarata de preguntas en la sección de comentarios no se hizo esperar y la pareja se percató del tema, sin embargo, no dijo nada hasta otra dinámica de preguntas, donde el cantante se refirió al color de ojos de su hijo y reveló la posible causa de ello, tirándole pullas a su esposa quien se cree “oftalmóloga”.

“Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita como gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser… O sea, Lu es oftalmóloga, yo no sé en qué momento, pero no, puede que sí, o sea, yo la verdad digo como que toca esperar”, declaró el actor, haciendo mofa de la seguridad de su mujer con respecto a los ojos de Domenic.

El cantante no se quedó ahí y le confesó a sus seguidores que en su familia sí hay integrantes con ojos claros y es muy posible que su hijo haga parte de ese selecto grupo. “Bueno, igual, para resolver la duda del ojo claro, les recuerdo que mi hermanita es de ojos claros, Lu tiene unos ojos como miel, que tienen que ver con la luz del día, y mi abuela materna también tiene ojos claros, entonces la generación, o sea, mis hijos podrían tener ojos claros”, declaró el también actor.

Por ahora queda esperar si los ojos de Domenic mantienen su tono o si cambian con el tiempo, como le sucede a muchos pequeños.