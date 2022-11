Luisa Fernanda W confiesa por qué estuvo sentada la mayoría del tiempo en el concierto de Bad Bunny

Luisa Fernanda W fue una de las que se vio muy animada y contenta en el concierto de Bad Bunny en Bogotá, al que asistieron infinidad de luminarias de la farándula nacional, como la presentadora Carolina Cruz, su exesposo Lincoln Palomeque, la también actriz Mafe Romero y muchos más.

La instagrammer estaba acompañada por su esposo, el cantante Pipe Bueno. Juntos se pusieron “la percha” perfecta para el evento y se vieron muy felices cantando canciones como ‘Yo perreo sola’, ‘Callaíta’ y ‘Ojitos lindos’, que pusieron a vibrar a todo el estadio El Campín y días antes a 80 mil personas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, durante sus dos fechas.

Muchas personas aprovecharon la asistencia de Luisa y Pipe al evento para tomarles fotos, hacerles videos, acercarse a saludarlos y hasta compartir algunos bailes con ellos; sin embargo, Luisa solo salía sonriente en las fotos y los clips, para luego sentarse y disfrutar hasta donde podía del recital, que duró más de dos horas.

Muchos se empezaron a preguntar por qué la antioqueña se estaba sentando en pleno ‘show’, cuando todo el estadio estaba incluso encima de las sillas “perreando” al son del “conejo malo”. Por eso, muchos de sus fanáticos esperaron hasta que la empresaria hizo una dinámica de preguntas en Instagram para conocer la verdad.

Una de sus seguidoras le preguntó: “¿No te dolió la herida cuando volviste del concierto de Bad Bunny?”, haciendo referencia a la herida de la cesárea que le quedó a Luisa después de tener, a través de este tipo de parto, a su segundo hijo, Domenic, a quien ya mostraron en redes sociales con las imágenes de una hermosa sesión de fotos.

“La verdad no… Pues es que qué les digo… Si les soy muy honesta, ustedes me veían en las historias bailando y demás, pero tengo un amigo que me estaba gozando estos días porque me decía dizque ‘Lu, tú en el concierto de Bad Bunny, cuando te decían Lu un video, te parabas, te bailabas y después te sentabas’... Literalmente me la pase un buen rato sentada pues porque tampoco iba a forzar mi cuerpo a estar parada todo el tiempo, tampoco me sentía con la energía de estar parada todo el tiempo, cuando hacía historias me paraba, bailaba y me sentaba… Pero bueno, así fue”, contó la empresaria entre risas mientras se comía un plato de gelatina con frutas.

Así pues, queda claro que Luisa se sentó en la mitad del ‘show’ porque estaba cuidando su cuerpo, que aún está resentido por el parto que tuvo hace pocas semanas y que ha sido noticia nacional, pues durante todo el embarazo La W contó todos los pormenores del proceso, desde que se enteró de la noticia, las maluqueras que le dieron, los antojos que tuvo y cómo tuvo que decirle a Pipe Bueno que tenían que irse para la clínica, cuando el cantante estaba “prendo” haciendo nueva música.

En la misma dinámica de preguntas, otra seguidora aprovechó para elogiar la personalidad de la también cantante diciéndole que es “muy sencilla… eres linda”, lo que llenó de júbilo y alegría a la instagramer, quien le respondió que ella es buena gente con los que se portan bien con ella. “Me haces sentir muy feliz. Con la gente bacana soy bacana, con los que no, pues también soy bacana”, declaró Luisa, dejando la pulla para todos los detractores que dicen que no debería estar ni tan pegada a las redes sociales ni exponiendo su cuerpo a un concierto en la noche helada de Bogotá, pues esto le podría traer quebrantos de salud no solo a ella, sino también a su hijo recién nacido.