Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se robaron el show en concierto de Bad Bunny

Este fin de semana, en la capital del país, se llevó a cabo uno de los conciertos más esperados del año, el del conejo malo, más conocido como Bad Bunny. Varios personajes de la farándula colombiana hicieron presencia en el evento; entre los que se destacan nombres como Luisa Fernanda W y su pareja, el cantante de música popular, Pipe Bueno.

La creadora de contenido había mencionado días atrás que, después de un año de no salir de casa, debido al embarazo de su segundo hijo, no estaba segura de poder asistir al concierto de Bad Bunny, ya que su hijo, que ya nació, tiene menos de un mes de nacido y solo consume leche materna.

“… Para ir tendría que extraerme bastante leche para dejarle a Domenic. Son como tres o cuatro horas, y en serio que ese concierto me llama mucho la atención”, mencionó la influenciadora en su cuenta personal de Instagram.

Pese a la baja posibilidad que existía, Luisa Fernanda compartió con sus seguidores que logró ir al concierto del cantante puertorriqueño e incluso mostró su atuendo improvisado y aseguró sentirse muy feliz de haber podido estar presente en dicho evento. La creadora fue en compañía de su pareja Pipe Bueno y unos amigos.

Antes de que el artista se subiera a la tarima y empezara su show, Luisa compartió un video mostrando a sus seguidores la forma adecuada para “calentar motores” antes de que iniciara el concierto. Los seguidores de Luisa y Pipe se sorprendieron al ver sus habilidades para bailar reguetón.

Pese a esto, la pareja reconoció que no se sabían muchas de las canciones del artista; sin embargo, manifestaron lo bien que la pasaron en el evento.

“La realidad es que me di cuenta de que Bad Bunny es el artista urbano más escuchado a nivel global, hay muchas canciones que no me sé, solamente me sé los coritos de TikTok. Hace mucho tiempo no escucho reguetón como cuando era más joven”, dijo Luisa en medio de risas.

Lina Tejeiro se gozó doble concierto de Bad Bunny; deslumbró con ‘atrevido’ look

Lina Tejeiro se convirtió en protagonista de una serie de contenidos en redes sociales y los medios nacionales, luego de ser una de las famosas que disfrutó de la primera fecha de Bad Bunny en Colombia, específicamente en Medellín. La actriz estuvo acompañada de Greeicy Rendón y otros amigos, con quienes bailó, cantó y gozó cada una de las letras del artista.

Las colombianas lucieron sus atuendos, de color negro, para la ocasión y registraron parte de su recorrido hasta llegar al Atanasio Girardot. De acuerdo con lo que quedó plasmado en las cuentas oficiales de Instagram de la cantante y la actriz, al llegar al sitio disfrutaron de cada una de las partes del concierto, interpretando líneas que se sabían y pasos que recordaban.

Las artistas movieron sus caderas al ritmo del género urbano, sonriendo, bromeando y dedicándose fragmentos de los temas. Sin embargo, Lina Tejeiro llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con una serie de contenidos en los que anunciaba su asistencia al concierto de Bad Bunny en Bogotá.

La colombiana mostró un poco del proceso de preparación para el evento, optando por un look ‘atrevido’ y sensual, lejos del que lució en Medellín.

De acuerdo con el carrete de fotos que subió la actriz a su perfil de Instagram, en esta ocasión llevó un vestido negro con varias aberturas y transparencias, acompañándolo con una cartera de color y unas botas negras de tacón. En cuanto al peinado, la artista se fue por la parte de adelante recogida y atrás ondulado.