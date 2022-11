Juan Duque seguiría pasando fuerte tusa, ¿no supera a Lina Tejeiro?

Juan Duque se dio a conocer en plataformas digitales con algunos contenidos propios relacionados con su música y su carrera como cantante. Sin embargo, la relación sentimental que entabló con Lina Tejeiro fue una rampa para que miles de personas tuvieran un acercamiento con su talento y su vida personal.

Tras la ruptura amorosa que vivieron los artistas, el cantante antioqueño quedó como blanco de comentarios y opiniones en las plataformas digitales, donde se especuló sobre cuáles fueron los motivos que los llevaron a terminar esta unión. Una vez el colombiano se pronunció al respecto y aclaró que nunca se trató de infidelidad, se concentró en sus proyectos y presentó el tema Hotline, una propuesta de despecho y tusa.

Aunque pasó el tiempo, Juan Duque sigue protagonizando diversos videos en los que canta con toda la pasión y sentimiento las letras de sus temas. El paisa se entrega por completo a sus presentaciones en diversos eventos, contagiando a más de uno que esté entusado por algún amor del pasado.

En esta ocasión, Duque llamó la atención con un clip que fue grabado recientemente en uno de sus shows, donde se le pudo observar repitiendo una de las partes de su canción, cerrando los ojos y acercándose al público.

“Y ahora me toca estar solo, y el guaro borrando tu nombre. Te juro ya no me enamoro. Por chimbas así hay malos hombres”, se escucha de fondo en el post de Twitter.

En este mismo proyecto musical se logra identificar una letra de desamor y nostalgia, expresando el color que se carga en el corazón ante la partida de una persona especial.

“Eso me pasa por idealizar, por ponerme de huevón me pagaron mal. Y yo pa’ cagarla tuve más de una oportunidad, ahora me emborracho y me esconden el celular porque ayer vi una historia que no quería ver, justo con el pirob* que nada que ver”, dice en Hotline.

Ante una reacción de una mujer en las plataformas digitales, Juan Duque habría revelado que sigue entusado y con el corazón dolido, ya que respondió y afirmó que esta producción artística era para cantar “entusado”.

“Cantar esto entusado infinito/10″, escribió Duque en su cuenta oficial, sin especificar si se trataba de un dolor personal.

Cantar esto entusado ♾️/10 https://t.co/SYTrBK0ZSG — Juan Duque (@wawawanduque) November 20, 2022

¿Juan Duque le mandó indirecta a Lina Tejeiro en pleno concierto?

Hace varios días, Lina Tejeiro compartió un curioso mensaje en su cuenta de Twitter. Aunque no mencionó ningún nombre, los internautas lo tomaron como una clara reflexión sobre lo que fue su noviazgo con Juan Duque.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió Tejeiro.

A propósito de este trino, Juan Duque cambió por un tiempo su nombre de usuario en esa misma plataforma digital. “Rímel Albeiro”, fue la identidad que adoptó el cantante durante un breve periodo.

El ir y venir de indirectas no se ha detenido. De hecho, durante un reciente show, Juan Duque volvió a pronunciar una frase que alimentó la curiosidad de su fanaticada.

“Esto se usa y se bota”, dijo el artista paisa mientras enseñaba lo que parece ser, paradójicamente, un rímel. En seguida, señalando su pecho, sentenció: “Esto no”. De inmediato, el público presente estalló en euforia, manifestando su respaldo para con el cantante.

“Yo soy muy fan de Lina, pero esta vez sí creo que a ella le falta sanar y desprenderse totalmente de Andy. Si no, por más que quiera, no va a sentirse bien con nadie. Yo a él sí lo veo un pelao bien”; “Ninguna mujer habla por hablar en cuanto a sus sentimientos”; “@linatejeiro8 viendo esto diciendo: ‘¿yo por qué no me tomé el tiempo de conocerlo? Es un niño”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación viralizada en TikTok.