Por esta razón, Pipe Bueno comparó a sus hijos con Lionel Messi

Pipe Bueno se ubicó como uno de los cantantes de música popular más famosos de la industria nacional, debido a su evidente talento y la potencia vocal que construyó con el paso del tiempo. Su sello en los escenarios colombianos recibió gran acogida del público, el cual interpreta a grito herido cada una de las letras que componen su carrera como profesional.

Ahora el artista colombiano se prepara para realizar un concierto en el Movistar Arena, el próximo 10 de diciembre, donde celebrará quince años de trayectoria musical, en compañía de sus colegas amigos Jessi Uribe, Alzate, Fernando Burbano, Giovanny Ayala y Jhonny Rivera. Recientemente, estuvo como invitado en el programa Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana, donde aprovechó para dar detalles de lo que será su presentación y contar algunos aspectos de su vida privada.

En conversación con los locutores del programa, el intérprete de Recostada en la Cama habló sobre cómo ha sido su proceso para consolidarse como uno de los artistas más escuchados del género y el apoyo que recibió de los principales impulsores de su talento, sus papás.

“Mi papá, en conjunto con mi mamá, todo el tiempo me decían: ‘¿por qué no canta mijo? (...) Yo no cantaba un Cu**, o sea el proceso personal que yo tuve ha sido un giro de 180 grados con todo lo que yo empecé a educar mi voz y las clases que me hicieron meter y demás, o sea un cantante se puede hacer. El que quiera cantar solo tiene que coger y ponerse a estudiar”, puntualizó el artista. Asimismo, señaló que su sueño desde pequeño era el de ser abogado.

Pipe tiene una relación con Luisa Fernanda W desde hace varios años. Los dos formaron una familia y recibieron a sus dos hijos, Máximo y Domenic, con quienes disfrutan de momentos tiernos, graciosos y particulares. Los locutores no dudaron en preguntarle al cantante que en su nueva faceta como padre, cuáles serían los caminos que le gustaría que sus hijos tomaran para su futuro.

“Yo no lo puedo negar, a mí me gustaría que trabajara en algo que tenga que ver con arte, creo que eso tiene muchas vertientes, no tiene que ser música, pero creo que algo artístico me parecería interesante. Pero pues, aunque suene cliché, hay que apoyarlo en lo que a él le guste y en lo que sea brillante porque a veces los papás se suelen equivocar tratando de llevarlo a uno con lo que ellos quieren que uno sea y no apoyando en lo que el niño es brillante o en lo que le va bien”, manifestó el artista, agregando que Máximo ha mostrado la “vena artística”.

Incluso, llegó a comparar esa situación con la carrera futbolística de Lionel Messi. “Imagínese si el papá de Lionel Messi le hubiera dicho que era muy bruto pa’ jugar fútbol y no hace las tareas. Nos perderíamos del mejor jugador del mundo”.

Luisa Fernanda W dejó a la vista particulares gestos de Máximo, su hijo

La influencer y el cantante de música popular utilizaron sus redes sociales para mostrar todo el proceso que atravesaron con los dos niños, disfrutando de la familia que conformaron tras varios años de relación sentimental. Los dos artistas dejaron a la vista cómo fue el crecimiento de su hijo Máximo, además de la reacción que tuvo cuando conoció a su hermanito.

Recientemente, Luisa Fernanda W llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram, tras utilizar su cuenta oficial para compartir una fotografía de su hijo mayor, realizando particulares gestos. El niño estaba junto a ella mientras disfrutaban de un espacio en su casa, por lo que la youtuber aprovechó para captar las expresiones del menor y señalar lo mucho que la “enamoraba”.

En la instantánea se observa a Máximo “haciéndole mala cara” y pucheros a su mamá, mientras ella lo graba con su celular. El niño observa hacia abajo y frunce el ceño, juntando sus labios y agachando parte de su boca.