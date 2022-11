“Que haga lo mismo que yo”: Yina Calderón habló sobre las habilidades vocales de Luisa Fernanda W

Semana tras semana, el nombre de empresaria de fajas Yina Calderón no deja de ser mencionado por las diversas declaraciones que da a través de las redes sociales. Hace poco, se difundió un video en el que la exprotagonista de Novela apareció cantando guaracha en vivo; ahora, entre sus más recientes interacciones, la joven habló sobre la reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W.

Ha habido casos en los que tras el éxito de su presencia en las plataformas, los influenciadores logran dedicarse a otras actividades e incluso cumplir sus sueños. Luisa Fernanda W, aparte de ser una de las colombianas con más seguidores en Instagram, también es empresaria y cantante. Por el lado de Yina Calderón, la figura pública es emprendedora y DJ desde hace años.

Cada una de las populares mujeres tiene su propio estilo, pues mientras que Luisa exploró su talento musical con diferentes géneros, entre ellos el pop y el urbano, Calderón se enfocó por completo en la guaracha, una mezcla de sonidos de electrónica y sus derivados.

A pesar de que ninguna de las influenciadoras tienen mucho en común y tampoco son cercanas, lo cierto es que hay una característica que la une: las dos han sido criticadas por sus trabajos musicales. Por ello, en recientes apariciones, Calderón habló al respecto y reveló qué piensa de las habilidades de la pareja sentimental del cantante de música popular Pipe Bueno.

“Decía Luisa Fernanda W que ella canta, a mí me gusta como ella canta. Yo siempre lo he dicho que a mí me gusta como canta, pero yo siento que ella no es perseverante cantando porque a veces se deja opacar porque la gente le hace memes, le hace bullying que no canta”, dijo en Instagram la empresaria de fajas.

Según las declaraciones de la DJ, a Luisa Fernanda W no le debería importar lo que el público digital dice, en especial los haters. “El día que ella haga lo que hago yo, que le importe un c#!0 si se escucha bien o no” y que solo cante, cambia la situación, agregó la exprotagonista de Novela.

Luego de esto, Yina Calderón se refirió a una reciente puesta en escena en la que se presentó con su música en Samaniego, Nariño. “A mí lo que me importa es que yo misma me guste, ustedes vieran en Samaniego cómo se prendió... El día que ella -Luisa- también lo sienta igual que yo, lo entenderá. Que siga haciendo música, a mí me encanta Luisa”, concluyó.

Por otro lado, hay que decir que en agosto Luisa Fernanda W recordó su video musical Beso de Desayuno, el cual publicó hace dos años. Al respecto, comentó: “Esta es de mis favoritas y la evolución que ha tenido mi voz en este tiempo es impresionante, no veo la hora de que escuchen El último adiós”.

Sin embargo, algunos internautas respondieron con críticas e incluso afirmaron que no notan ninguna evolución. “Se tiene confianza”; “no te engañes”; “no mor, no hay evolución”; “¿cuál voz”; “No Luisa, tú no cantas. No es hate, pero definitivamente el canto no es lo tuyo”; “La evolución del autotune”; “La Evolución de la tecnología”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Conjuntamente, Luisa Fernanda W respondió a la pregunta hecha por uno de sus seguidores en Instagram sobre cuál es su propósito personal con la música. En tal virtud, aseguró que “siempre ha sido disfrutarla”, por lo que ha trabajado en educar su voz. “De hecho, los grandes músicos y artistas, así canten como los dioses, día a día se preocupan por educar su voz”, comentó.