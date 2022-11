“No sé si estoy preparada”: Pautips se sincera y responde a esta importante pregunta sobre su relación

Paula Galindo, más conocida como Pautips, es una reconocida influenciadora colombiana que, además de hacerse famosa por sus contenidos, también se unió al mundo empresarial, por lo que lanzó su línea de maquillaje e incluso un libro llamado Tu mejor versión.

Cabe recordar que, en los últimos días, a través de Instagram los internautas fueron testigos de la pedida de mano que vivió la creadora de contenido, como si se tratara de una película romántica de Hollywood. En el video publicado se ve cómo su prometido la lleva a un hermoso balcón adornado con pétalos de rosa blancos en forma de corazón, puestos en el suelo, dejando, en su centro, el lugar perfecto para que se diera el hecho más bello de sus vidas.

A la luz de varias velas y un atardecer parisino, con la famosa Torre Eiffel de fondo, Pautips vio cómo su novio se ubicaba en el corazón de pétalos, se arrodillaba y sacaba de su blazer azul celeste el pequeño estuche con el anillo, asunto que la emocionó al punto máximo de llorar de la felicidad, pues aunque ya sabía de qué se trataba todo, el momento la llenó de júbilo. Paula dijo “sí” y su prometido se levantó, le ayudó a poner el anillo y el compromiso quedó sellado con un romántico beso.

Ahora, muchos de sus seguidores le piden constantemente a la influencer que revele detalles de cómo será la organización de la boda, incluyendo fecha, sitio y demás, e incluso quieren saber qué piensa Pautips acerca de la idea de ser madre.

Por esa razón, la influencer habilitó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, en que uno de sus seguidores le preguntó por los planes de su boda, a lo que respondió: “Aún no tenemos”.

Asimismo, uno de sus seguidores quiso saber si le “gustaría ser mamá o mejor no”, frente a lo que la joven respondió: “Claro que sí. Si Dios me lo permite, me encantaría tener bebés y cuidarlos. Me dan mucha ternura”. Esta respuesta vino acompañada de una fotografía con una niña en brazos.

Aunque aceptó que sí le gustaría tener el privilegio de ser madre, también resaltó la gran responsabilidad y el trabajo que conlleva tenerlos: “Veo mis amigas con bebés y veo el gran trabajo que conlleva y no sé si estoy preparada aún”.

Paula inició en las redes sociales con tan solo 16 años y una centena de seguidores, a los que les regalaba videos e imágenes de sus maquillajes y sus procesos estéticos, que cada vez se iban profesionalizando más y fueron enamorando a todo Colombia.

De hecho, ella fue una de las primeras influencers colombianas en sobresalir a nivel internacionales, pues sus videos empezaron a hacerse famosos en toda Latinoamérica y la bogotana comenzó a viajar por países como México, Argentina, Perú y Brasil con sus tips de belleza y sus estrategias digitales.

Su relevancia llegó a tal punto de éxito que los premios Kids’ Choice Award Colombia le otorgó el dirigible naranja en la categoría de influencer favorita, con millones de votos en dicha edición de los premios.

¿Quién es el futuro esposo de la influencer?

Su prometido se llama Ronald Moscoso y también es creador de contenido, aunque su especialidad es la comida y nutrición. En su cuenta de Instagram suele compartir recetas de comida saludable y consejos para llevar una buena alimentación; además, es CEO del emprendimiento Mi vida origins, que son productos naturales para el cuerpo.

“Ronald ha estado estudiando la salud y el bienestar durante más de 20 años. Encontró su pasión por la salud y el bienestar por primera vez cuando estaba en la universidad en 2001. Desde entonces, ha tenido la necesidad de investigar y leer todo lo que pueda sobre remedios naturales, hierbas para tratar ciertas afecciones y técnicas para mejorar la salud en general”, se puede leer en la descripción de su empresa.

Una de las situaciones que tuvieron que pasar los influenciadores es que Moscoso fue pareja de una reconocida creadora de contenido vegana y se dijo que Pautips había intervenido en esta relación, pues era su mejor amiga en ese momento.

Paula Galindo no había hablado sobre su vida amorosa, pero desde el año pasado se rumoró que tendría una relación. En junio de 2021 decidió hacer público su romance con algunas fotos en su cuenta de Instagram y ahora anuncia que se casa.