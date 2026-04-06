A través de sus redes sociales, el abogado, Alí Bantú Ashanti, quien representa a la activista trans, Andrea Burgos, confirmó que había sido reversada una condena de 10 años de prisión a la que había sido condenada por el delito de porte de armas.

Dijo que,: “hoy se celebra la liberación de Andrea Burgos, quien fue condenada injustamente a 10 años de prisión por un delito que no cometió, tras ser víctima de abuso policial”

Explicó que el logro fue un triunfo para la comunidad de Buenaventura y “especialmente para la comunidad trans, que enfrenta violencia y transfobia”.

Corte Constitucional tumbó condena contra influencer trans. Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

“No saben cuánto soñamos este día, este momento. Hoy quiero informarle a toda Colombia, en especial a la comunidad de Buenaventura, a nuestra gente del Pacífico y del Caribe, pero también de manera muy particular a la comunidad trans, que es víctima de la transfobia, que es víctima de la violencia policial. Hoy es un día para cantar Victoria, logramos tumbar la decisión que condenaba Andrea Burgos a 10 años de prisión por un delito que no cometió”, explicó el jurista.

En su pronunciamiento también lanzó duros cuestionamientos a los actores policiales y de la justicia que intervinieron en el caso de Burgos.

“Un policía que quería ganarse un permiso la obligó a ir a prisión. Un juez y un fiscal se prestaron para ello, pero hoy podemos decir que con el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la ética del servicio de abogados y abogadas comprometidos con la justicia, logramos tomar una decisión que era terriblemente injusta y por ello queremos invitarles a que se unan a esta celebración del colectivo justicia racial porque Buenaventura hoy puede decir con seguridad, nuestra hija, nuestra hermana Andrea Burgos será libre en las próximas 48 horas”, agregó el abogado, quien no entregó más detalles sobre cómo se dará el proceso de su liberación.