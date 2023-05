Reconocida influencer trans de Buenaventura fue atacada en Cali; le dispararon en el cuello

La Burgos, una reconocida influenciadora trans de Buenaventura, Valle del Cauca, fue atacada a disparos en Cali en medio de un atraco registrado el fin de semana.

En su paso por la capital del departamento, la creadora de contenido fue interceptada por un sujeto armado que le robó sus pertenencias. Durante el alboroto y forcejeo le dispararon a sangre fría.

El disparo golpeó a la influenciadora en su cuello. Por suerte, el impacto no era de arma de fuego, sino de una pistola traumática, de lo contrario, el robo habría podido terminar en tragedia.

Así lo hizo saber La Burgos en sus redes sociales: “Me hicieron un atentado por quererme robar. Casi me matan, pero gracias a Dios ya estoy mejor (...) Gracias a Dios fue con un arma traumática o no estaría contando lo sucedido. Dios es muy grande”.

Este es el proyectil que la hirió en el cuello. - Foto: La Burgos

En sus historias en Instagram, publicó una fotografía de la lesión que le causó el disparo. La imagen da cuenta de una laceración de aproximadamente dos centímetros. Asegura que, tras el susto padecido, se siente mejor, pero que debe evitar hablar por la herida.

“Gracias a Dios estoy un poco mejor, solo que no puedo hablar porque el disparo fue en la garganta y me perforó un poquito. Me dicen que es mucho mejor para mi salud tratar de no hablar mucho”, expuso.

Según dijo, el ladrón alcanzó a arrebatarle una cadena y un bolso. “No vieron los aretes por el pelo y porque era de noche. Todo ocurrió en un lugar donde había mucha gente. El desespero del ratero solo le permitió robar las cosas más visibles y dispararme para que la gente no se metiera y correr”, añadió.

El delincuente la intimidó e hirió con un arma traumática. - Foto: Getty Images

Al tiempo que avanza su recuperación, los seguidores de la influenciadora le envían mensajes de solidaridad y apoyo a través de redes sociales.

Hay que recordar que los hurtos están disparados en Cali. En lo que va de este año, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad, han sido denunciados 8.625 robos, es decir, 1.152 casos más que en 2022.

Robaron al ‘Negro está claro’

El reconocido influenciador caleño ‘Negro está claro’ denunció en sus redes sociales que ciberdelincuentes sustrajeron 100 millones de pesos de una de sus cuentas bancarias mediante engaños.

Asegura que el robo ocurrió por medio de una comunicación enviada a su correo supuestamente por su entidad bancaria alertando sobre una solicitud de cambio de número telefónico en su cuenta.

“Me llegó un mensaje al correo que decía “cambio de número exitoso Daviplata, le comunicamos que hemos recibido una solicitud de cambio de número en su cuenta Daviplata por el número...”, recuerda.

El correo le pedía ingresar a un enlace, poner su número de documento y clave, y luego un código que nunca llegó. El correo, dice, advertía que de no realizar el proceso el dinero en su cuenta se trasladaría a otra.

“Uno se azara porque supuestamente van a mandar el saldo a otra cuenta, entonces de una uno le da clic a eso, ahí es donde uno cae”, afirma. ‘Negro está claro’ puntualiza que la visual del correo se parecía tanto a un correo habitual de la entidad bancaria que no sospechó de la estafa.

'Negro está claro' tiene casi dos millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instragram @negroestaclaro

El influenciador finalmente entró al enlace y siguió los pasos que le indicaba el correo llevándose una tremenda sorpresa. “Primero me metí a mi cuenta de Daviplata, pero no me abrió y la aplicación no abrió, entonces pensé que sí estaban haciendo el cambio de número. Luego entré al enlace que me mandaron porque el correo parecía legal, pero cuando entré me pidió dictar el correo y la clave. Después, me llegó un mensaje de texto que decía que el dinero que tenía en la cuenta había sido enviado a otro número, así perdí los 100 millones de pesos”, relató.

Resignado, el influenciador pide a sus seguidores estar atentos a las informaciones que reciben en sus celulares y desconfiar al momento de abrir enlaces de dudosa procedencia. “No quiero que nadie más sea víctima de estos delincuentes. Así como yo perdí, ustedes pueden perder”, reflexionó ‘Negro está claro’.