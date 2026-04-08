Una latina millonaria en Asia: así es la exitosa vida de Deborah Hung, empresaria e influencer mexicana

En una de esas noches en las que el skyline de Hong Kong parecía una declaración de poder, lleno de luces, Deborah Hung entendió que el miedo no era una señal para retroceder, sino el precio de entrada a algo más grande. Nacida en México, llegó sola y joven a un continente que le habían enseñado a mirar con distancia. China sonaba exótica, casi impenetrable. Pero el verdadero vértigo no era geográfico, sino abrirse camino en una industria en la que nadie la estaba esperando.

Mientras estudiaba derecho en México, dividía su vida entre dos mundos. Iba y venía de Hong Kong, retomaba contactos, reconstruía oportunidades desde cero. Cada regreso implicaba disciplina, paciencia y una determinación casi silenciosa. No había agencias internacionales dispuestas a representarla, así que tuvo que convertirse en su propia agente, negociar sus contratos y tocar puertas que rara vez se abrían para modelos latinoamericanas en Asia.

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Como modelo, su origen era una ventaja inesperada. Pero al cruzar al terreno empresarial descubrió la verdadera exigencia. La eficiencia asiática no es un cliché, es un sistema. Para sentarse a negociar con casas como Dior, Chanel o Cartier tuvo que probar que podía operar al mismo ritmo que los grandes conglomerados de lujo. Aprender a trabajar con precisión, superar barreras idiomáticas, dirigir una agencia con más de 500 modelos de distintas nacionalidades y anticipar tendencias.

Fue así como nació su agencia, primero con la visión clara de ser liderada por una mujer que entendiera el modelaje desde dentro, que conociera las ambiciones y fragilidades de sus talentos. Luego se expandió hacia las relaciones públicas. Trabajar con las grandes maisons en Asia no significa simplemente producir eventos impecables, sino traducir culturas. Comprender cómo se vive el lujo en Hong Kong, China o Japón, respetar protocolos invisibles, adaptar narrativas globales a sensibilidades locales y convertir cada gesto en una experiencia coherente con la identidad de la marca.

Deborah Hung junto a su esposo, el empresario Stephen Hung, una de las parejas más visibles del circuito internacional del lujo. Foto: Getty Images

En ese universo de primeras filas y cenas privadas, Deborah desarrolló una visión distinta del lujo. Para ella, el error más común es confundirlo con ostentación inmediata. Su colección de bolsos y prendas es un archivo personal: piezas vinculadas a su matrimonio, vestidos y zapatos creados por amigos diseñadores para momentos irrepetibles. Cada objeto representa un logro, una etapa, una conquista. Convencida de que Asia concentra hoy velocidad, inversión y hambre creativa, aceptó el reto de impulsar la Semana de la Moda de Harbin como embajadora en 2026. Apostar por una ciudad del norte de China como nuevo hub creativo no fue un gesto romántico, sino estratégico, al reunir diseñadores de distintas culturas. Como mexicana en Asia, ella misma es un cruce de mundos, y replicar esa mezcla en la pasarela fue su forma de demostrar que la moda puede florecer donde haya visión.

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En un mercado tan competitivo, la resiliencia ha sido su arma silenciosa. Esa misma convicción la impulsa a apostar por talentos emergentes, cuya pasión le recuerda sus propios inicios, y a enviar un mensaje claro a diseñadores latinoamericanos: el mercado asiático no busca imposición, sino autenticidad adaptable. Entrar con humildad y salir con conquistas.

Deborah Hung y su esposo Stephen Hung con el diseñador Jean Paul Gaultier. Foto: Getty Images

Incluso su participación en Bling Empire: New York, el reality producido por Net-flix, respondió a esa lógica de expansión. Mudarse, explorar otro país, estar en televisión. Aunque reconoce que el show no representó completamente quién es, reafirmó que puede moverse entre industrias, formatos y geografías sin perder su centro.

Deborah Hung no heredó el acceso al lujo global. Lo negoció, lo estudió, lo tradujo y lo convirtió en plataforma. Y mientras aprendía a dominar el lenguaje del poder en Asia, abrió una puerta para que otras mujeres latinas entiendan que el glamur no riñe con la estrategia, y que el miedo inicial puede ser el primer paso hacia un territorio conquistado.