“Tonificadas pero miserables”: la reflexión de Pautips acerca de los estereotipos

Paula Galindo, más conocida como Pautips, es una reconocida influenciadora; además de hacerse famosa por sus contenidos, también se unió al mundo empresarial, por lo que lanzó su línea de maquillaje e incluso un libro llamado Tu mejor versión.

La influenciadora gana entre 923 y 14.800 dólares al mes. En su canal de Instagram y YouTube, Pautips logra miles de seguidores gracias a sus contenidos y consejos de maquillaje.

Por medio de su cuenta personal en Instagram y con una galería de tres fotos, la famosa reveló su opinión acerca de su cuerpo y de los estereotipos que existen actualmente sobre la belleza y el cuerpo femenino.

La influenciadora empieza contando que no conoce a ninguna mujer que se sienta a gusto con su cuerpo en su totalidad o que no batalle por lograr “una figura perfecta”, imponiéndose metas difíciles de alcanzar.

“No he conocido una sola mujer que no batalle con su cuerpo. Es difícil encontrar hoy en día mujeres que se sientan 100 % seguras y satisfechas con su físico. Es mucha la presión que nos ponemos encima a llenar prototipos de belleza que nosotras nos imponemos”.

E incluso aclara que pese a tener el cuerpo deseado, esto no es suficiente y no es algo que genere una felicidad plena.

“Es difícil vivir en un ideal de la alimentación perfecta, la rutina perfecta y el cuerpo perfecto que aún teniéndolo no nos hace sentir satisfechas”.

Paula aclara que pese a las exigencias que se hace la mayoría de veces, ella y otras mujeres siguen sin estar a gusto con su figura y reflexiona acerca de que se cuida más lo exterior que lo interior.

“Sé que no soy la única que se exige demasiado y aun así no se siente cómoda con su cuerpo. Hemos normalizado el juzgarnos, el exigirnos y estresarnos por la comida, las dietas, las cirugías, lo que pensamos de nuestro físico y lo que piensan los demás. Nos preocupamos tanto por lo que mostramos afuera que nos acostumbramos a reprimir lo de adentro”.

Además, indica que se ha convertido en una prioridad recibir aceptación por medio de lo que se ve y no de lo que se siente. E incluso menciona que pese a tener una figura escultural, varias por dentro pueden sentirse solas y vacías, haciendo del cuerpo un ídolo y poniéndolo por encima de Dios.

“Tonificadas pero miserables: un cuerpo que sea socialmente aceptado y reconocido así en nuestro interior estemos tristes, aisladas, ansiosas, restringidas, vacías y lo más importante, sin Dios. Nuestro cuerpo se ha convertido en el todo, lo primero en la mañana es entrenar el músculo que está afuera con la ´disciplina´ que nos impone la sociedad, así no sea lo que nuestro cuerpo pida, y sin tener la misma ´disciplina´ para tener un entrenamiento espiritual”.

La influenciadora aprovechó para contar que estuvo alejada de las redes sociales y que durante ese tiempo se dio cuenta de que ha buscado la felicidad afuera, y con ello solo ha conseguido sentirse cada vez más vacía por dentro.

“He tenido mucho tiempo para pensar estos días alejada de las redes sociales. Es difícil aceptar que he vivido equivocada, buscando tanto afuera y sintiéndome cada vez más vacía por dentro. Me preocupa tanto soltar mi físico, lo que con disciplina logré, me angustia sentirme y más que todo verme gorda. Comer lo que todos comen, ya que en mi mente todos están equivocados mas no yo”.

Paula terminó su mensaje enviando unas palabras para aquellas mujeres que, como ella, han luchado con el hecho de aceptar su cuerpo tal y como es.

“Si te identificas con estos pensamientos: deja de mentirte, estás por el camino que no es y como yo, Dios está tratando de abrirte los ojos, mostrarte que ese camino es de la carne (y lleva a la muerte), pero el camino del espíritu lleva a la vida eterna y a una plenitud que nada más te dará. No estás sola, yo también estoy ahí (más ahora que decidí soltar tantas reglas y ya veo el cambio en mi cuerpo) pero sé que saldremos de esta; hoy puede ser el día 1″.