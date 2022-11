La millonada que Cristiano Ronaldo les pagará a los empleados de su nueva mansión en Portugal

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más reconocimiento tiene en el mundo gracias a su talento. Debido a ello ha sido merecedor de premios como el Balón de Oro, Jugador Mundial de la Fifa, Bota de Oro, y además, ha sido máximo goleador de la Champions League.

El portugués de 37 años disputaría el último Mundial de su carrera con la Selección de Portugal y buscaría el primer título mundial de toda su historia; pero este miércoles, 16 de noviembre, se conoció que no estará en su único partido de preparación para el Mundial 2022, en Lisboa, contra Nigeria.

Esto debido a una gastritis después de haber aprovechado el parón internacional para saldar cuentas con su club Manchester United. “Padece una gastritis (...) y no se entrenará hoy (miércoles) por ese motivo”, explicó el seleccionador Fernando Santos, precisando que el capitán “seguramente no estaría listo” para jugar este jueves.

Pese a que Ronaldo mantiene un buen estado físico, para la siguiente competencia en Estados Unidos, México y Canadá llegará con 41 años, por lo que se presume que Catar será su “último baile”.

Cristiano Ronaldo vivirá en Portugal con su familia

El futbolista ha logrado acumular una gran fortuna y gracias a esto decidió comprar una lujosa mansión en Portugal. Cuando la adquirió su precio estaba en los 11,5 millones de euros, pero Cristiano Ronaldo quiso hacerle algunas modificaciones y tras la remodelación, la casa quedó con en un valor de más de 20 millones de euros.

Se trata de una propiedad ubicada en Quinta da Marinha, a unos 20 kilómetros de Lisboa, que tiene todas las comodidades para que el deportista y su familia puedan disfrutar. Cuenta con una piscina en el interior y exterior, además tiene su propio gimnasio y un garaje donde pueden estacionarse cerca de 20 autos de lujo como los que tiene CR7.

El portugués sabe que para mantener esta lujosa mansión deberá contar con personal para que le ayuden y, por eso el diario Correio da Manhã, dio a conocer que serán cuatro los nuevos integrantes para que estén en su casa, entre ellos habrá un mayordomo y un chef.

El medio reveló que la suma que recibirán los nuevos empleados del futbolista será de 6.000 euros al mes, unos 30 millones de pesos colombianos al cambio actual. Además podrán tener un espacio dentro de la casa para poder descansar cuando no estén en sus jornadas laborales.

Aún se desconoce la fecha exacta en la que Cristiano Ronaldo y su familia se mudarán a su nuevo hogar, pero se espera que sea pronto.

Cristiano Ronaldo habló sobre la muerte de su hijo

En medio de toda la tormenta que han creado las explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su presente en el Manchester United, también ha recibido mensajes de apoyo a raíz del fragmento de la entrevista en el que habla del fallecimiento de uno de sus mellizos y el duro golpe que significó para él y para su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.

“Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil”, confesó el astro portugués en charla con el periodista británico Piers Morgan.

En el mes de abril de este 2022, Cristiano esperaba la llegada de dos bebés, pero, a través de sus redes sociales, confirmó que uno de ellos murió durante el parto, noticia que impactó en lo más íntimo de la familia. “Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto”.

Y además añadió: “Las cenizas [de mi hijo] las guardo conmigo, como mi papá, están aquí en la casa. Es algo que quiero conservar por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar. Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo”.