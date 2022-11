Carolina Cruz dio detalles de cómo es su relación con Lincoln Palomeque tras separarse

Carolina Cruz es una de las mujeres más conocidas en Colombia gracias a su largo recorrido en la televisión nacional, iniciando como reina de belleza representando al departamento del Valle del Cauca en 1999, certamen donde se destacó por su increíble pasarela y una elegancia que ninguna otra podía igualar, y posteriormente haciendo las veces de presentadora y conductora de diferentes programas matutinos y realities en RCN y Caracol.

En la actualidad Carolina es una de las anfitrionas del programa Día a día, acompañando a los colombianos en las mañanas con entrevistas a invitados y demás, detalles que también conocemos por sus redes sociales. Uno de los detalles que más ha sonado en las plataformas digitales es que, a principios de 2022, la presentadora anunció el final de su relación con el actor cucuteño Lincoln Palomeque, con quien estuvo durante más de 13 años y fruto de su amor tuvieron dos hijos: Matías y Salvador.

Hasta ese momento, los dos famosos publicaron un solo comunicado oficial y se contuvieron de dar entrevistas relacionadas con el tema de su vida personal. Hoy en día, Cruz se ha mostrado mucho más relajada y fluida para comentar un poco de su vínculo amoroso con el actor y las experiencias que pasaron juntos por muchos años.

Recientemente, la también modelo aprovechó el podcast de Alejandra y Valeria Sandoval, madre e hija, para hablar sobre el empoderamiento femenino contado desde su experiencia y, uno de los temas que salió a relucir fue la crítica de la sociedad sobre que las mujeres deben tener los hijos a cierta edad, con la pregunta: “¿Le molesta que le digan que fue mamá estando vieja?”.

“Tuve hijos a los 40 y la gente dice ‘ya vieja’; vieja no, madura, realizada, ya rumbeó, viajó, pasó delicioso, hizo todo lo que quiso hacer y ahora a sus 40 es una mujer madura que se quiere dedicar a sus hijos”, contó.

Durante la conversación, Alejandra y Valeria Sandoval tocaron el punto de la separación con Lincoln Palomeque, incluso las tres mujeres del podcast aprovecharon para contar su experiencia de un divorcio.

“Uno tiene que ser muy honesto, hay momentos de las relaciones, en matrimonio, rejuntado o como sea, sí, uno quiere que sea para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así, la relación tiene que durar lo que dure el enamoramiento. (...) Tengo que buscar lo que me haga feliz”, señaló la caleña. Además, agregó que el amor con el paso de los años se transforma, por eso al darse cuenta de que su amor por su pareja no era igual, ni para ella, ni para él, decidieron hablarlo y tomar la decisión.

“Existe un cariño, un respeto, vamos a estar siempre, para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma (...) yo decía, si estoy educando buenos hombres yo debo ser honesta conmigo también, yo tengo que buscar lo que a mí me haga feliz, si yo estoy feliz, mis hijos también; no puedo estar en una relación por pensar en el qué dirán o en la sociedad, o porque mis hijos, yo por qué tengo que vivir algo que no quiero vivir, no es: pobrecitos ellos, pobrecita yo, al fin y al cabo, si yo estoy bien ellos también”, afirmó en el podcast.

De acuerdo otra pregunta de cómo logró superar su separación y sobre su relación actual con Lincoln, la presentadora de entretenimiento puntualizó que los dos siempre sostuvieron un buen vínculo, además de construir un noviazgo muy tranquilo.

“Por el bienestar de los hijos, pero sobretodo por el bienestar de uno como mujer, uno siempre tiene que buscar lo que le dé paz, calma y felicidad; sola o acompañada. La separación nunca va a ser un fracaso. (...) No se puede forzar nada, hice un proceso con psicóloga, chacaras, energía, la Virgen, Dios, el rosario, todo; eso me ayudó a entender muchas cosas, sanar desde el amor y hacer una separación super tranquila; somos muy buenos amigos, hablamos todos los días, tenemos la mejor relación por los niños y él es un papá presente para los niños”, contó Cruz.

Con estas palabras, la famosa dejó en claro que su relación con Lincoln Palomeque funciona bastante bien, además de que lograron ser un buen dúo para cuidar, proteger y velar con el bienestar de sus dos pequeños.