Will Smith reapareció en televisión y volvió a hablar de la bofetada a Chris Rock: “Fue una noche horrible”

El actor y ganador del Oscar, Will Smith, es de nuevo noticia por su regreso al cine, tras sufrir los rezagos de su discusión y agresión en vivo en medio de la 92ª entrega de los galardones más codiciados de la Academia de Hollywood, cuando le dio una bofetada al comediante Chris Rock, luego de que este último hiciera un chiste sobre el problema de alopecia que sufre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Es de recordar que tras la polémica actuación, la Academia penalizó a Smith, cientos de personas alrededor del mundo criticaron su violenta intervención, pero de las más fuertes consecuencias fueron las laborales, puesto que tras el incidente algunas de las producciones en las que estaba trabajando fueron suspendidas o canceladas, y que hasta el momento, su aparición de nuevo en la pantalla, todavía estaba en vilo.

Sin embargo, recientemente, el actor estadounidense reapareció en televisión tras meses alejado de la vida pública, en medio de una gira de prensa para promocionar Emancipation, la nueva película que llegará a la plataforma de “streaming” Apple TV+, el próximo 9 de diciembre, lo que supone su regreso a las pantallas tras casi un año inactivo desde el incidente.

Smith estuvo en el set de grabación del programa The daily show, de Trevor Noah, donde no solo dio detalles de lo que será su nueva película, sino también volvió a hablar de la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar a principios de año.

“Fue una noche horrible, como puedes imaginar. Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando (...) y yo estaba pasando por algo esa noche. No estoy justificando mi conportamiento, en absoluto. Solo diría que aprendí que tenemos que ser amables el uno con el otro”, manifestó el actor, en conversación con Trevor.

Asimismo, aseguró que aquel 27 de marzo fue el mejor y el peor día de su vida. “Creo que lo más doloroso para mí fue que tomé mis dificultades para hacerle difícil el camino a los demás, entendí la frase que dice: ‘las personas lastimadas lastiman a otras personas’”, dijo.

Ante este anuncio, la posibilidad que Will Smith obtenga otra nominación a Mejor Actor dentro de unos meses es muy real.

Y cada vez esto toma más sentido, pues es importante recordar que la cinta CODA, también de Apple, ganó este año el premio a la mejor película. Este detalle tal vez no está presente en la memoria de los cinéfilos, ya que este título se vio enormemente eclipsado por un Will Smith enloquecido que agredió a otra persona famosa ante decenas de millones de personas.

‘Emancipation’ ya contaba con el beneplácito de los Óscar por su prestigioso y contundente tema y por el talento de sus protagonistas, es decir, hasta que Smith golpeó a Rock. Apple, por su parte, quiere una película que compita con los premios. La mayoría de las películas de su principal competidor en “streaming” Netflix, han fracasado en lo que va de año, y eso es exactamente lo que pretende con esta película.

No es absurdo pensar que sea imposible que consiga una nominación, pues la Academia le prohibió participar en la ceremonia durante 10 años. No obstante, esto quiere decir que Smith no puede asistir, pero en realidad no se le impide estar nominado o incluso ganar.

Cabe mencionar que la estrella de Hollywood, de 53 años, se ha disculpado públicamente en varias oportunidades después del incidente, con un video que divulgó en julio en las redes sociales hablando sobre lo ocurrido, y se ha ofrecido a reunirse con Rock “cuando estés listo para conversar”, quien al parecer le ha dicho a Smith que aún no está preparado para hablar del tema