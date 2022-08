‘Polilla’ imitó a Will Smith y noqueó a Lucumí en ‘Sábados felices’ por pesado chiste

Este fin de semana se llevó a cabo la celebración de los 50 años al aire de ‘Sábados felices’, el famoso programa de Caracol Televisión ha roto todo tipo de estándares y se ha convertido en parte fundamental de las familias colombianas durante décadas.

La gala contó con la presencia de los humoristas del actual elenco como La Gorda Fabiola, Nelsón Polania (Polilla), Alexandra Restrepo, Lucumi, Heriberto Sandoval, María Auxilio Vélez, César Corredor y Patricia Silva, entre otros.

Igualmente, la ceremonia tuvo algunos nostálgicos momentos y divertidas parodias. Una de las más graciosas fue la que protagonizaron ‘Polilla’ y Hugo Néimer Lucumí, quien recibió el galardón al ‘mejor caminado de águila sobre tejado caliente’.

El comediante caucana subió al escenario para recibir el trofeo de manos de la presentadora María Lucía Fernández y aprovechó para lanzar un chiste sobre la ‘Gorda’ Fabiola Posada, esposa en la vida real de Polonia.

“Agradezco a la gordita Fabiola, porque cuando llegué al elenco ella me preguntó: ‘¿Usted cree que yo soy muy gorda?’, y yo le dije: ‘¿Si le digo la verdad, usted no me aplasta?’”, manifestó Lucumi.

Ante estas declaraciones, ‘Polilla’ se dirigió a la tarima, supuestamente de mal genio, y simuló golpear en la cara al humorista con un puño de espuma, imitando a Will Smith en los pasados Premios Óscar.

Cabe recordar que el puño de Smith a Chris Rock sí fue real y se produjo después de una fuerte burla que el cómico lanzó en contra de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith; mientras que en esta oportunidad todo hizo parte del show de la celebración de los 50 años de la emblemática producción.

‘Risaloca’ se va de Sábados Felices

Óscar Monsalve, conocido popularmente en el mundo del humor como Risaloca, abrió su corazón el fin de semana pasado y les contó públicamente a todos sus seguidores por qué no volvió a salir en Sábados Felices.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el comediante aseguró que ya no trabaja más en el famoso programa de Caracol Televisión. Además, señaló que está muy agradecido con el canal por la oportunidad que le dieron.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que en ningún momento lo echaron de la producción y que la decisión de dar un paso al costado la tomó él, ya que se va a dedicar a la música.

“Siempre voy a estar agradecido con Caracol TV por estos más de 10 años en Sábados Felices, por compartir con los mejores humoristas de Colombia. Dejó muy buenos amigos”, indicó inicialmente Monsalve.

Luego, añadió: “Ahora a trabajar por el sueño de la música, escribiendo una nueva historia como Oscar Monsalve, con mi Guachafita. Fue una decisión que tomé, y gracias a Dios conté con el apoyo del canal”.

El humorista expresó finalmente que no se retirará de la comedia y que seguirá trabajando en La luciérnaga (Caracol Radio). Asimismo, dio a entender que continuará con sus presentaciones en vivo.