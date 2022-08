A pesar de que el humorista hizo parte del equipo por más de 40 años, no apareció en la conmemoración y parece que eso no le gustó al también cantante, ¿qué dijo?

‘Hombre Caimán’ lamenta no haber sido mencionado en homenaje a los 50 años de Sábados Felices

Sábados Felices, el programa enfocado en producir entretenimiento a partir de los chistes, este año cumplió cinco décadas de permanencia en la televisión colombiana.

Durante años, el formato del Canal Caracol ha tenido varios cambios y se ha tratado de mantener para que el público siga sintonizándolo. Sin embargo, el programa también ha estado en la lupa por diferentes salidas de reconocidos humoristas como la de Álvaro Lemmon, mejor conocido como el ‘Hombre Caimán’.

Fueron décadas en las que el costeño de 76 años estuvo divirtiendo a los colombianos frente a las cámaras de TV, pero llegó su jubilación y su rostro no volvió a aparecer. No obstante, hace unos meses, Lemmon acaparó la atención de los portales de farándula y entretenimiento al protagonizar un video en donde se le vio vendiendo mochilas en la calle y denunciando que su situación económica no era confortable.

Ese tema pasó a un lado, aunque recientemente una de sus compañeras, Fabiola posada, conocida en el gremio del humor como ‘La gorda’ Fabiola, habló para un programa en YouTube y dijo que “Álvaro Lemmon se pensionó y terminó recibiendo honorarios por 13 años más. Y el canal no le dijo: ‘Ya te pensionaste, te fuiste’. Seguía generando honorarios. Le decían que se cambiara y decía no quiero”, explicó la cuenta chistes.

El pleito con Lemmon parecía haber terminado y, desde entonces, no se había visto más manifestaciones hacia el mencionado programa del Canal Caracol, hasta que el costeño apareció en redes sociales el sábado 27 de agosto.

Entre las más recientes transmisiones de Sábados Felices, se hizo un programa dedicado a la conmemoración y celebración de sus bodas de oro, puesto que han sido 50 años de permanencia constante en el horario estelar nocturno de los fines de semana en Colombia.

Como suele pasar en estos eventos, se rememoró el paso de varios humoristas, presentadores y personas que han hecho posible que el formato siga con vida. No obstante, a pesar de que el ‘Hombre Caimán’ hizo parte del equipo de Sábados Felices por más de 40 años, no fue mencionado y parece que eso no le gustó al también guitarrista y cantante nacido en el Magdalena.

A través de Twitter, Álvaro Lemmon manifestó su inconformidad por no ser mencionado en la conmemoración de los 50 años de Sábados Felices. Incluso, escribió una indirecta.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy, el programa más antiguo de humor, y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años…”, consignó el ‘Hombre Caimán’ sin mencionar específicamente al canal.

En adición, también manifestó: “Qué tristeza me da”.

46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) August 27, 2022

Mediante las plataformas digitales, las posturas por parte de las cibernautas son algunas a favor y otras en contra. Lo cierto de todo esto es que, por ahora, no ha habido más expresiones al respecto.

Cabe mencionar que, según lo que se puede ver en Twitter, Lemmon se ha estado dedicando a comercializar su talento a través shows virtuales o videos de celebración para cumpleaños.

Le llegó competencia fuerte a ‘Piroberta’: Carlos Calero se fajó imitándolo

En la celebración de los 50 años del programa Sábados Felices, el presentador Carlos Calero se robó parte del show al hacer una imitación del personaje Piroberta, el cual interpreta el humorista Julián Madrid.

Calero compartió escenario para la particular escena con Gustavo Villanueva, Triki Trake, en ella, el presentador aprovechó para hacer gala de sus dotes como actor y humorista, además, al final comentó que duró cerca de un año para preparar esta imitación.

“Gracia a Julián (Madrid) por permitirme hacer este personaje y por supuesto celebrar estos 50 años de Sábados Felices”, afirmó Calero luego de su actuación que fue reconocida con aplausos por el público asistente a la gala del cumpleaños del reconocido programa de Canal Caracol.