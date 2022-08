Le llegó competencia fuerte a “Piroberta” de Sábados Felices: Carlos Calero se fajó imitándolo

En la celebración de los 50 años del programa Sábados Felices, el presentador Carlos Calero se robó parte del show al hacer una imitación del personaje Piroberta, el cual interpreta el humorista Julián Madrid.

Calero compartió escenario para la particular escena con Gustavo Villanueva, Triki Trake, en ella, el presentador aprovechó para hacer gala de sus dotes como actor y humorista, además, al final comentó que duró cerca de un año para preparar esta imitación.

Calero en el personaje de Piroberta le dijo a Triki Trake que estaba en un casting para “un nuevo formato de Canal Caracol en el que usted no va a estar”, su acompañante en la escena le preguntó por lo que tenía que hacer: “Le preguntamos a cien colombianos cuál es el presentador más recordado de Sábados Felices. A. Alfonso Lizarazo, B. Hernán Orjuela, C. El Gato Rodríguez y D. Carlos Calero. ¿Y la respuesta más popular fue...?”, “Pues Alfonso Lizarazo” respondió Triki Trake.

“No, la respuesta más popular fue que quién es Carlos Calero”, dijo el imitador de Piroberta, lo que causó las risas en el público.

“Gracia a Julián (Madrid) por permitirme hacer este personaje y por supuesto celebrar estos 50 años de Sábados Felices”, afirmó Calero luego de su actuación que fue reconocida con aplausos por el público asistente a la gala del cumpleaños del reconocido programa de Canal Caracol.

El momento también fue la oportunidad para darle un premio a Gustavo Villanueva, quien interpreta a Triki Trake y es otro de los personajes más reconocidas de Sábados Felices.

Amparo Grisales reveló el significado de su elegante vestido que uso en la gala de los 50 años de ‘Sábados felices’

‘Sábados felices’ festejó el medio siglo desde el estreno en la televisión colombiana, exactamente en los años 70. El famoso formato nacional cruzó las barreras bajo el liderazgo de Alfonso Lizarazo y se abrió paso entre millones de espectadores, los cuales disfrutaban de un elenco variado y auténtico.

La celebración contó con la participación y asistencia de varios famosos colombianos como Amparo Grisales.

La reconocida actriz de televisión fue una de las invitadas que se robó las miradas del público por el look que eligió para la velada. La caldense asistió al evento con una elegante y glamurosa pieza, la cual transportó a más de uno a las alfombras rojas internacionales de ceremonias como los Óscar o los Grammy.

Al llegar al lugar del festejo, Grisales posó ante las cámaras y los curiosos, mostrando el sensual vestido rojo que seleccionó, acompañándolo con unos guantes y unos zapatos del mismo tono.

Amparo habló un poco de este recuerdo y qué la motivo a ponerle un toque colorido a esta ocasión.

“Vea, mi amor, me dicen: ‘¿El vestido de quién es?’ y yo digo que es mío. No sé la verdad, tendría que mirar atrás, pero sí sé que me lo trajo un amigo de Italia. Me encanta el color rojo, no tengo muchos colores en mi clóset, tengo mucho negro”, contó la ‘Diva’ sobre el diseño que llevó al evento que fue transmitido por Caracol.

De acuerdo con lo que contó, este vestido fue escogido en honor a su fallecida madre, asegurando que surgió como un recuerdo de las palabras que le daba por llevar muchas piezas negras.

“En honor a mi mamá (…) me acordé mucho de mi mamá porque siempre me decía: ‘¿Por qué siempre de negro?’, entonces yo abrí el clóset y vi un vestido rojo y dije: ‘Hoy voy de rojo, con mis aguantes al estilo red carpet, con mis zapatos también muy lindos’”, recordó.

Ante lo mencionado, Grisales puntualizó que llevaba muy presente el legado que dejó su progenitora sobre la imagen personal y el lucir bien arreglados para todas las ocasiones que se dieran. La actriz también exaltó lo “hermosa, coqueta y preciosa” que era su mamá, quien les inculcó no descuidar su apariencia.