Yina Calderón cantó por primera vez en vivo su guaracha ‘Cómo duele el frío’ y encendió las redes

La influenciadora de redes sociales y DJ Yina Calderón no para de generar polémica con todo lo que hace y ella misma se siente orgullosa de ello, al punto de ponerlo todo en los tantos perfiles que tiene en las redes sociales, donde replica sus videos y sus dinámicas con sus seguidores.

Esta vez lo que tiene hablando a sus miles de seguidores es el último show que dio Yina en un evento al que fue invitada, donde sacó su tornamesa y tocó sus mejores éxitos de guaracha, entre ellos su último sencillo ‘Cómo duele el frío’, que ha sido toda una revolución no solo en las redes sociales, sino también en la industria musical.

En dicho performance, Yina cogió micrófono y dejando atrás su consola musical, se acercó a su público y les empezó a cantar la famosa letra del legendario vallenato. De inmediato la multitud gritó y animó a la bogotana para que siguiera con su interpretación, que encantó y quedó a la posteridad por los videos que Yina dejó en sus historias de Instagram.

Apenas los seguidores y detractores de Yina vieron los videos, se desató de nuevo el debate sobre la canción, que ha sido toda una polémica desde el minuto uno que se estrenó, todo porque el clip de la canción muestra a Yina y a sus dos hermanas vestidas como trabajadoras sexuales, deambulando por la zona de tolerancia de Bogotá mientras toman bebidas alcohólicas.

Esto fue leído como una falta de respeto hacia el clásico vallenato, el artista que la interpretó originalmente y el compositor. De hecho, el cantante José Luis Carrascal tuvo que salir en sus redes sociales mencionando un comunicado oficial en el que aseguró que no iba a dar juicios de valor hacia la canción de Yina y aclaró que como él no escribió las estrofas del sencillo, no es deber de él demandar por los derechos, que se dice Calderón nunca pagó para grabar su guaracha.

Lo cierto es que Yina sigue sacando provecho de su cover, pues ya acumula más de 1.7 millones de reproducciones y cuando una canción pasa del millón de visualizaciones empieza a facturar dinero en la red social de cuenta de la pauta automática que la plataforma usa y con la que se monetiza.

Además, esta canción también ha sido un gancho comercial para la empresaria de las fajas para lograr más contratos e invitaciones para desenvolverse como DJ, profesión que ya lleva realizando desde hace varios años. Incluso en pandemia fue cuando se consolidó como realizadora musical con sus polémicas fiestas “privadas” en plena contingencia de encierro por el Covid 19.

Yina y su alcoholismo

La DJ siempre ha mostrado en sus redes todos los aspectos de su vida y su adicción es uno de ellos, pues hace poco le respondió a una de sus seguidoras por qué ya no estaba tomando licor, dejando claro el problema que tiene con este producto y qué le ha desencadenado.

“El licor me hizo perder negocios, oportunidades, personas muy valiosas que me hubieran podido ayudar mucho en la construcción de mi carrera. Me quitó el enfoque, estaba arruinando la empresa, yo, mi salud, entonces mi papá me dijo hace poco que me estaba tirando todo”, declaró la DJ, añadiendo que su padre también le dejó claro lo que iba a suceder si seguía tomando: “Si sigue así, íbamos a quedar en la calle”.

Esto hizo que la empresaria de las fajas reconsiderara su consumo de licor y en el evento donde cantó su última canción en vivo, también se le vio acompañada de su padre, quien sí recibió varios aguardientes en tarima mientras su hija seguía trabajando sobria.