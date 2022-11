Esta es la adicción que tiene a Yina Calderón contra la pared

Son muchos los aspectos de la vida de Yina Calderón que han quedado en el spot de los medios de comunicación por la conexión y la confianza que ella tiene con sus seguidores en redes sociales, en cuyos tres perfiles monopoliza su marca y congrega a sus fanáticos, a quienes les habla con toda sinceridad cuando lo cree pertinente.

Eso sucedió hace poco a través de las historias de uno de sus perfiles en Instagram, donde respondió una incógnita muy recurrente en las últimas semanas entre los comentarios: “¿Dejaste de tomar licor?”.

Yina Calderón ha mostrado que no sabe controlar el licor cuando toma, que se convierte en botellas enteras y lo que desencadena situaciones bochornosas e incómodas que quedan grabadas en videos que le dan la vuelta al país. Así sucedió hace un par de semanas, cuando Calderón asistió a un concierto de una artista de música popular, quien tuvo que soportar que la DJ se subiera al escenario en un notorio estado de alicoramiento para decirle al público asistente que su sueño frustrado fue ser cantante.

De inmediato, los fans que pagaron una entrada para ver a todos menos a Yina Calderón empezaron a gritarle insultos, a chiflarle y en coro le dijeron “fuera, fuera”, presionando a uno de los trabajadores del staff del evento para que le quitara el micrófono y le indicara por dónde se podía bajar.

Este hecho quedó registrado por muchas personas y fue una muestra fehaciente de la adicción de Yina Calderón por el alcohol, que en este momento ya está tratando de controlar debido a que los videos llegaron a su DM y su padre, quien fue directo y paternal a la hora de llamarle de atención con las siguientes palabras: “Si sigue así, íbamos a quedar en la calle”.

Así lo confesó Calderón en una dinámica de preguntas en la que habló, como ella dice, “a calzón quitao’”; dejó claro que ya no está tomando y que desea con todas sus fuerzas mantener su voluntad frente al licor, pues ya ha intentado dejar de beber, pero ha sufrido fuertes recaídas. “El licor me hizo perder negocios, oportunidades, personas muy valiosas que me hubieran podido ayudar mucho en la construcción de mi carrera. Me quitó el enfoque, estaba arruinando la empresa, yo, mi salud, entonces mi papá me dijo hace poco que me estaba tirando todo”, declaró la DJ.

Por ahora, Yina Calderón sigue muy activa en el circuito de los eventos electrónicos, a donde la llaman para que haga parte de diferentes fiestas. Con su tornamesa, Calderón pone a bailar y a cantar a todos sus fanáticos, incluso con canciones tan polémicas como su última guaracha, un remake del famoso vallenato Cómo duele el frío.

Esta versión de la legendaria canción levantó un revuelo gigante en internet por dos cosas específicas. La primera es su video, un clip grabado en la zona de tolerancia de Bogotá, donde Yina, sus dos hermanas y un amigo se ven vestidos como trabajadoras sexuales mientras entonan la canción y toman “vino Cariñoso”.

La estética del video hizo que muchos afirmaran que Yina le estaba faltando el respeto a la canción, a su intérprete y su compositor, pues las imágenes que se ven no tienen nada de conexión con la letra del vallenato.

Por otro lado, se comenta que no pidió permiso para usar la letra y algunos apartes de la canción original, lo que también indignó a muchos que hacen parte de la industria y los derechos de autor, sin embargo, el equipo del compositor original no se ha pronunciado al respecto.