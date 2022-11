Yina Calderón no aguantó más y lanzó al agua a varios ‘influencers’

Yina Calderón es uno de los personajes más populares en la farándula nacional. La influencer, Dj y empresaria cuenta con una masiva comunidad en redes sociales, con quienes interactúa mediante diferentes dinámicas.

La creadora de contenido suele ser blanco de críticas a raíz de sus rifirrafes con otros influencers en redes sociales. En esta ocasión, la mujer se despachó y lanzó al agua a más de uno, según dice, porque han mentido a su público.

Todo surgió tras la polémica que rodea a Epa Colombia a raíz de las declaraciones que hizo su exmánager. Se trata del empresario Alexánder Urrea, quien la tildó de “mitómana”.

“Primero, ¿qué se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia?, que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, que seas una persona bipolar no es mi culpa, por algo muchas de las que decían ser tus amigas no quieren ni saber de ti, o que lo diga Marcela Reyes, La Jesuu o la Valdiri”, expresó Urrea. Adicionalmente, destapó una serie de “engaños” capitalizados por la empresaria.

A propósito de este escándalo, Yina Calderón dijo: “Hay influencers como La Segura, La Liendra, Felipe Saruma y Andrea Valdiri, que aparecen en pantallas gigantes por allá en otros países y aparecen llorando o diciendo que fueron nominados a premios y agradeciendo a Dios y hablando con sus seguidores. Pues resulta y pasa que no es que sean nominados, resulta y pasa que ellos pagan por eso”.

Aunque precisó que no le ve ningún problema a pagar por publicidad, sí criticó y rechazó el hecho de que le mientan a sus seguidores.

“Yo también lo estoy haciendo de sapa, porque cada uno hace lo que quiera con su vida. Yo también pude haberlo hecho, pero eso es engañarse a uno mismo y a su público”, anotó la Dj.

“La máscara se les va a caer”

A propósito de los comentarios hechos por el ex manager de Epa Colombia, Yina Calderón también tiró pullas a otros influencers por “tener máscaras” con tal de agradarles a los demás y no mostrar su verdadera personalidad.

“Por eso no se pongan a tener máscaras, no intenten actuar o tener un personaje, porque la máscara y el personaje se les va a caer, y al final ustedes van a demostrar lo que realmente son. Si la gente los ama, bien; si la gente los odia, pues también, lo importante no es querer agradarle a la gente. Lo importante es que sea usted y viva su vida”, dijo en una serie de videos de su cuenta oficial de Instagram.

Yina Calderón aseguró que nadie tenía que buscar agradar, ser “buena persona” o montar un papel que tuviera buena acogida de los demás, ya que al final del camino la gente se acoplaba a lo real y lo genuino. Allí mencionó el tema de las donaciones, ayudas para animales, las máscaras de quienes buscaban llevarse bien con todo mundo y los que intentaban fingir en redes sociales.

Adicionalmente, la empresaria de fajas se refirió a cómo Epa Colombia se fue quedando sola, cómo sus amigos le dieron la espalda y cómo la gente se volteó una vez vieron los acontecimientos negativos que rodearon a la creadora de contenido.

“La vieja estaba súper arriba con sus productos, con su todo… juepu** todo el mundo la amaba. Y así es, todo el mundo nos ama cuando estamos arriba […] Cuando de pronto uno empieza a tener una caída o pierde credibilidad y empieza a bajar por mil cosas, todo el mundo ahí sí lo ataca, ahí sí todo el mundo se le olvida que alguna vez uno lo ayudó, nada, ahí sí todos caen uno sobre otro, lo mismo le está pasando a ella”, indicó en el post de su perfil.

Finalmente, Calderón hizo una reflexión y puntualizó en que no existían los amigos en estos medios digitales, sugiriéndole a Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria, que abriera los ojos y tomara el impulso para surgir con este asunto complejo que atravesaba.

“Y ojalá todo esto que le está pasando a Epa, que todos los ‘amigos’, que yo siempre les he dicho a ustedes que no hay amigos en este medio, no hay managers en este medio […] los negocios no se revuelven con la amistad… ojalá todo esto que le está pasando le sirva para entender que uno está en la buena, todo el mundo se acerca; cuando uno está en la mala, se va todo el mundo. Más bien ojalá vuelva a surgir”, concluyó.